遠雄廣場滿額抽機票拚母親節商機 會員與媽同行送甜點

迎接5月母親節，新北市汐止iFG遠雄廣場規畫一系列活動，並推出超值回饋方案，邀請消費者與家人們一起前來，共享購物與歡樂時光。至５月11日母節親節當天為止，會員消費滿額可抽東京來回機票，5日至11日會員當日消費滿2000元，可兌換停車場汽車全日折抵券。

遠雄廣場表示，即日起至5月11日指定櫃位單筆消費滿2000元，憑iFG遠雄廣場App會員及電子發票明細，即可參加「十全十美滿額抽」，最大獎為雙人東京來回機票，另有汐止福泰飯店雙人住宿券、5000元美食金、THE caf'e餐券、VIP Lounge免費體驗券等好禮。

「甜寵滿額贈」活動同時段同步登場，當日消費累計滿3000元贈送300元電子抵用券。指定櫃位如NITORI宜得利家居單筆消費滿5000元送500元電子抵用券，集雅社、高島、瑪謝律動單筆消費滿1萬元贈送1000元電子抵用券。

遠雄廣場並在5月推出「媽咪的寵愛體驗」系列活動，在1樓創藝廊道展出「我與媽咪的甜蜜時光」母親節繪畫展，展現親子間的甜蜜時光。3日邀請青山國小直笛團帶來母親節音樂饗宴，10日至11日推出「MOM的似顏繪」體驗，消費滿1000元即可兌換限量專屬手繪似顏禮。

11日母親節當天舉辦「汐止社大才藝秀」，安排媽咪們熱情演出，呈現充滿活力的舞台。17日推出「編織與媽媽的甜蜜時光」手作DIY活動，邀請大小朋友一同製作手工編織吊飾。24日「甜寵媽咪健康講座」，邀請乳癌防治基金會董事長分享乳癌防治及自我健康管理的重要資訊，鼓勵媽媽們守護自己的健康。

遠雄廣場表示，5月1日至5月11日期間推出「10足甜蜜媽咪同享」活動，憑iFG遠雄廣場App會員，攜帶母親本人同行，至3樓顧客服務中心出示母女或母子雙方身分證明，即可免費兌換甜點兌換券乙份。歡迎民眾帶媽媽同行，感謝媽媽無私付出與無盡愛意。