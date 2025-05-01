孫燕姿25周年巡演登台 國泰世華2種卡友可提前2天購票

國泰世華銀行以客戶需求為核心，持續投入藝文領域，提升客戶的全方位體驗。繼贊助多場大型演唱會與音樂祭後，近日再宣布冠名贊助華語樂壇天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-高雄，並提供CUBE信用卡及世界卡卡友專屬優先購票權益。演唱會將於2025年8月16日、17日於高雄巨蛋盛大登場，卡友可於5月11日中午12點起搶先購票，較一般購票通路提早2天優先購票，一般購票開賣時間則為5月13日中午12點。

孫燕姿自出道以來即以《天黑黑》等經典歌曲紅遍華語樂壇，憑藉獨特嗓音與情感共鳴深植人心，即使近年較少公開露面仍持續擁有極高人氣。此次為慶祝出道25周年所舉辦的巡迴演唱會，所到之處門票場場秒殺。在台灣歌迷們的千呼萬喚下，官方正式宣布台灣場次，勢必再掀起新一波搶票熱潮。

國泰世華銀行多年來致力於打造優質金融服務與多元生活體驗，透過與藝文活動的深度結合，回饋長期支持的客戶。此次提供CUBE信用卡與世界卡卡友優先購票福利，不僅展現對客戶的重視，更讓卡友享有尊榮的購票體驗，與天后共赴日落之約。

國泰世華銀行協理鄭凱中表示，國泰世華不僅追求卓越金融服務，也關注客戶生活體驗，孫燕姿的音樂陪伴許多人成長，國泰世華很榮幸能贊助本次重要里程碑演出，同時為客戶爭取優先權益。未來國泰世華將持續推動多元藝文活動，提供客戶更多元且精緻的生活服務。

「國泰世華銀行 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-高雄」CUBE信用卡及世界卡卡友優先購票活動連結：https://reurl.cc/3KMzRM