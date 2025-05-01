Ella成Miu Miu品牌大使單品解構！台灣？應該都買得到

相較於集團Prada品牌代言人的風波不斷，連續數年創造亮眼數字與好口碑的Miu Miu又有新動作，宣布將於韓團K-pop團體MEOVV的成員Ella（Ella McKenzie Gross）成為最新品牌大使。

韓、德混血並出生於美國的Ella又有「小Jennie」之稱，並曾擔任平價品牌如H&M、Levi’s與GAP的模特兒，帶點冷靜內斂的外在、正符合Miu Miu女孩甜美中有點酷的風格「人設」。

而Ella在最新發表的形象照片中也火速換上2025春夏Miu Miu服裝、包款與配件。像是一只咖啡色雙肩後背包是從軍事風格的傘兵後背包改造而來，附有寬大翻蓋、口袋、窄版的雙肩背帶，同時加上了提把之後，賦予這種傘兵包完全不同的小女孩甜美叛逆感，訂價10萬5,000元，並有咖啡、黑色，不同尺寸可供選擇，目前還未到貨台灣。

Ella身上的服裝看似集團品牌Prada愛用的錯視設計，但其實真的是多款單品混搭、且暗藏玄機。像是上半身的長春花藍色角扣領襯衫貌似牛津學院風，但其實背部的裁片藏有多鈕扣設計、小秀性感，同時正面也有深藍色miu miu刺繡字樣，訂價46,500元、台灣已經到貨。

下半身則是一條矢車菊印花花紋的深藍、白色府綢短裙；裙子是以側面鈕扣開合、隱形袋設計，裙襬裝飾了梭織蕾絲，抽繩設計，訂價67,000元、即將在官方網站開始販售；Ella上半身還有一件類似小可愛的設計，花紋與短裙同樣是深藍、白雙色的矢車菊印花花紋，可能出自一條印花府綢圍巾，訂價10,000元，但細節與官方網站的另一組形象照片、本次發表的照片皆略有不同，或可考慮將55 X 55公分的圍巾自行發揮創意造型。