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Ella成Miu Miu品牌大使單品解構！台灣？應該都買得到

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
甜美中帶著個性、輕微倔強感的Ella（Ella McKenzie Gross），甫成Miu Miu最新品牌大使。圖／Miu Miu提供
甜美中帶著個性、輕微倔強感的Ella（Ella McKenzie Gross），甫成Miu Miu最新品牌大使。圖／Miu Miu提供

相較於集團Prada品牌代言人的風波不斷，連續數年創造亮眼數字與好口碑的Miu Miu又有新動作，宣布將於韓團K-pop團體MEOVV的成員Ella（Ella McKenzie Gross）成為最新品牌大使。

韓、德混血並出生於美國的Ella又有「小Jennie」之稱，並曾擔任平價品牌如H&M、Levi’s與GAP的模特兒，帶點冷靜內斂的外在、正符合Miu Miu女孩甜美中有點酷的風格「人設」。

而Ella在最新發表的形象照片中也火速換上2025春夏Miu Miu服裝、包款與配件。像是一只咖啡色雙肩後背包是從軍事風格的傘兵後背包改造而來，附有寬大翻蓋、口袋、窄版的雙肩背帶，同時加上了提把之後，賦予這種傘兵包完全不同的小女孩甜美叛逆感，訂價10萬5,000元，並有咖啡、黑色，不同尺寸可供選擇，目前還未到貨台灣。

Ella身上的服裝看似集團品牌Prada愛用的錯視設計，但其實真的是多款單品混搭、且暗藏玄機。像是上半身的長春花藍色角扣領襯衫貌似牛津學院風，但其實背部的裁片藏有多鈕扣設計、小秀性感，同時正面也有深藍色miu miu刺繡字樣，訂價46,500元、台灣已經到貨。

下半身則是一條矢車菊印花花紋的深藍、白色府綢短裙；裙子是以側面鈕扣開合、隱形袋設計，裙襬裝飾了梭織蕾絲，抽繩設計，訂價67,000元、即將在官方網站開始販售；Ella上半身還有一件類似小可愛的設計，花紋與短裙同樣是深藍、白雙色的矢車菊印花花紋，可能出自一條印花府綢圍巾，訂價10,000元，但細節與官方網站的另一組形象照片、本次發表的照片皆略有不同，或可考慮將55 X 55公分的圍巾自行發揮創意造型。

最後別忘了在咖啡色包包上還掛了多款裝飾性玩偶、鑰匙圈，其中一只則有著短裙、襪套、紅鞋造型的小羊人形玩偶，超萌的配色與造型，訂價28,500元、這根本是Ella化身吧～（大笑）

Miu Miu 長春花藍色角扣領襯衫，46,500元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu 長春花藍色角扣領襯衫，46,500元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu 印花粗紋府綢裙，67,000元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu 印花粗紋府綢裙，67,000元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Ella之前曾在機場出發時以全身Miu Miu搭配，展示甜美與個性。圖／Miu Miu提供
Ella之前曾在機場出發時以全身Miu Miu搭配，展示甜美與個性。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 咖啡色皮格傘兵風後背包，10萬5,000元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu 咖啡色皮格傘兵風後背包，10萬5,000元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu 小羊女孩造型紗線編織掛飾，28,500元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu 小羊女孩造型紗線編織掛飾，28,500元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
Miu Miu 矢車菊印花花紋圍巾，10,000元。圖／翻攝自Miu Miu官方網站
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