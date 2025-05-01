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燒肉霸主屋馬母親節推和牛月 銘柄和牛套餐第二套半價

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
燒肉霸主屋馬母親節推感恩和牛月，銘柄和牛套餐第二套半價優惠。業者提供
燒肉霸主屋馬母親節推感恩和牛月，銘柄和牛套餐第二套半價優惠。業者提供

5月母親節，讓感謝化作實際行動！台中燒肉霸主「屋馬燒肉」，始終以最講究的食材與貼心的服務，守護著家人間的每一頓美好時光。五月感恩季，屋馬以最頂級的「銘柄和牛」，獻上專屬母親節的限量好禮「感恩和牛月」正式開跑。

5月5日起，5月期間平日限定，於全台中屋馬燒肉門市用餐，凡點購任一套餐，加購「母親節限定銘柄和牛套餐」，該套餐即可享半價優惠，讓一家人越聚越歡心、回饋越加溫暖。

屋馬餐飲集團表示，此次限定推出的「銘柄和牛套餐」，嚴選日本認證產區的頂級品種，這些擁有日本產地認證的銘柄牛，不僅講究飼養方式，更以油花細緻、入口即化聞名，被譽為肉品界的奢華之選。屋馬專業職人團隊傾心選材，只為讓每位媽媽，在節日期間嚐到最令人感動的美味。

活動期間，凡加購任一套餐再加價360元，更可獲得限量「肉肉花」乙份，以新鮮和牛手工擺盤為花束造型，不只顏值破表、香氣撲鼻，更是全場目光焦點，為媽媽創造一場視覺與味覺的雙重驚喜。

屋馬燒肉六大門市：國安店、中港店、文心店、崇德店、中友店、文心秀泰店，聯合推出此次活動，邀請與媽媽、家人一同走進燒肉香氣繚繞的餐桌，在熱騰騰的鍋邊，留下最溫馨的母親節回憶。

延續家庭溫度，屋馬近期也辦理溫馨的「小小店長」體驗活動，邀請孩子走進餐廳成為一日主角，親身感受服務的溫度與家的價值。屋馬相信，不只是餐桌上的美味，更重要的是一家人共享的情感與記憶。

屋馬燒肉創辦人金泰宏說，屋馬始終相信家的味道來自用心，從精選食材到待客氛圍，希望每一位顧客來到屋馬，都能感受到家的溫暖。母親節，選擇最懂陪伴的屋馬，獻上最誠摯的感謝與祝福。

活動期間凡加購任一套餐再加價360元，更可獲得限量「肉肉花」乙份。業者提供
活動期間凡加購任一套餐再加價360元，更可獲得限量「肉肉花」乙份。業者提供

日本 母親節 燒肉

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