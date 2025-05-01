M for Mother, M for MIKIMOTO 珍珠致敬永恆母愛

母親節即將於溫馨的五月中到來。圓潤優雅、散發虹彩光澤的珍珠，是大海孕育出的有機寶石，由貝母細心呵護滋養而成長，更無疑一直是許多人心目中獻給媽媽禮物的首選。MIKIMOTO精選經典系列，以品牌首個字母M為發想，呼應代表母親的的MOTHER，結合光澤優雅的珍珠，映照母愛恆久不渝的偉大與無私、向母愛這份深厚而強大的情感致敬。

以品牌的首英文字母 ─ 「M」作為設計主軸的Mikimoto M Collection系列，聚焦於幾何之美，利用簡約俐落的線條構成立體的「M」字，承托起優雅細緻的珍珠，從嬌俏柔美的日本Akoya珍珠，到渾圓飛揚的南洋金色珍珠，剛柔並濟的幾何「M」字與圓潤珍珠剛柔並濟，華麗到簡約的款式，獻給不同身型與風格的母親。

日本Akoya珍珠珍珠款，以色澤濃厚的18K金襯托珍珠的圓潤光澤以及唯美暈彩；南洋珍珠款細心配襯上呼應珍珠色澤的貴重金屬，利用簡約俐落的線條彰顯珍珠的渾圓與光芒，且因輪廓上必須展現出珍珠的最大面積，在等級上則必須比完美還要更卓越，更忠實地呈現了品牌在於珍珠寶石挑選上的職人精神。簡約低調之餘亦不失高貴的韻味，如同母愛一般，蘊含珍珠的溫柔又具備幾何線條的俐落與堅毅。

M Signature系列的設計更進一步延伸M Collection的創作初衷，將自於品牌logo的M字，結合鏡面的映照無限延伸，以更具現代感的結構呈現出無盡延展的親子羈絆之情。珍貴金屬以細膩的導角處理營造出光線的華麗反射，M的字體也因此相連，圓型的弧線創造出飽滿的份量感，巧妙的鏤空設計也提高了配戴的舒適度，結合瑰麗珍珠與璀璨鑽石，為墜鍊、耳環與戒指注入全新的摩登面貌。不論是貼近心臟、點綴臉龐、或是隨時可以看見，M Signature系列無疑是象徵親子之間深刻羈絆與關愛的美好信物。

同樣以M字母為發想的M Code系列珠寶，則是超越視覺畫面與想像，融合充令人聯想到電鍵跳動的節奏，將滿躍動感的鏈結設計與日本Akoya珍珠完美結合，彷彿配戴在身上的樂曲節拍、呼應著孩子與母親的心跳脈動，與18K黃金或18K粉紅金變奏出充滿活力的M Code系列長短墜鍊、手鍊及耳環，流動的線條與具有視覺張力及動感的配戴效果，是獻給現代風格的母親最具個性的魅力首選。