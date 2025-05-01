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M for Mother, M for MIKIMOTO 珍珠致敬永恆母愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全球代言人迪麗熱巴配戴M Collection系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
全球代言人迪麗熱巴配戴M Collection系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供

母親節即將於溫馨的五月中到來。圓潤優雅、散發虹彩光澤的珍珠，是大海孕育出的有機寶石，由貝母細心呵護滋養而成長，更無疑一直是許多人心目中獻給媽媽禮物的首選。MIKIMOTO精選經典系列，以品牌首個字母M為發想，呼應代表母親的的MOTHER，結合光澤優雅的珍珠，映照母愛恆久不渝的偉大與無私、向母愛這份深厚而強大的情感致敬。

以品牌的首英文字母 ─ 「M」作為設計主軸的Mikimoto M Collection系列，聚焦於幾何之美，利用簡約俐落的線條構成立體的「M」字，承托起優雅細緻的珍珠，從嬌俏柔美的日本Akoya珍珠，到渾圓飛揚的南洋金色珍珠，剛柔並濟的幾何「M」字與圓潤珍珠剛柔並濟，華麗到簡約的款式，獻給不同身型與風格的母親。

日本Akoya珍珠珍珠款，以色澤濃厚的18K金襯托珍珠的圓潤光澤以及唯美暈彩；南洋珍珠款細心配襯上呼應珍珠色澤的貴重金屬，利用簡約俐落的線條彰顯珍珠的渾圓與光芒，且因輪廓上必須展現出珍珠的最大面積，在等級上則必須比完美還要更卓越，更忠實地呈現了品牌在於珍珠寶石挑選上的職人精神。簡約低調之餘亦不失高貴的韻味，如同母愛一般，蘊含珍珠的溫柔又具備幾何線條的俐落與堅毅。

M Signature系列的設計更進一步延伸M Collection的創作初衷，將自於品牌logo的M字，結合鏡面的映照無限延伸，以更具現代感的結構呈現出無盡延展的親子羈絆之情。珍貴金屬以細膩的導角處理營造出光線的華麗反射，M的字體也因此相連，圓型的弧線創造出飽滿的份量感，巧妙的鏤空設計也提高了配戴的舒適度，結合瑰麗珍珠與璀璨鑽石，為墜鍊、耳環與戒指注入全新的摩登面貌。不論是貼近心臟、點綴臉龐、或是隨時可以看見，M Signature系列無疑是象徵親子之間深刻羈絆與關愛的美好信物。

同樣以M字母為發想的M Code系列珠寶，則是超越視覺畫面與想像，融合充令人聯想到電鍵跳動的節奏，將滿躍動感的鏈結設計與日本Akoya珍珠完美結合，彷彿配戴在身上的樂曲節拍、呼應著孩子與母親的心跳脈動，與18K黃金或18K粉紅金變奏出充滿活力的M Code系列長短墜鍊、手鍊及耳環，流動的線條與具有視覺張力及動感的配戴效果，是獻給現代風格的母親最具個性的魅力首選。

除了摩登的線條與充滿視覺張力的M字母設計，以別具意義的符碼匯聚流暢迷人的幾何線條，為優雅渾圓的珍珠注入現代感；MIKIMOTO Bloom Collection則是採用奢華的寶石和珍珠展現春日花束的錦簇之情，以飽滿優雅的設計承載豐沛的情感，呈現出幸福和浪漫的暖意。透過珍珠與鑽石，這一把捕捉春日繁華盛放之美的永恆花束，將真摯的情意化為不渝的永恆，為偉大的母親獻上一叢最珍貴華麗的祝福。

Bloom系列戒指，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Bloom系列戒指，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
M Code系列珍珠長項鍊，62公分粉紅K金款，18K粉紅金配日本Akoya珍珠，16萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Code系列珍珠長項鍊，62公分粉紅K金款，18K粉紅金配日本Akoya珍珠，16萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Signature珍珠墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Signature珍珠墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature 針式耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature 針式耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Code系列珍珠手鍊，18K粉紅金搭配日本Akoya珍珠，58,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Code系列珍珠手鍊，18K粉紅金搭配日本Akoya珍珠，58,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Collection金南洋珍珠鑽石耳環，35萬元。圖／MIKIMOTO提供
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Bloom系列胸針，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Bloom系列胸針，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
M Code系列珍珠耳環，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，47,000元。圖／MIKIMOTO提供
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M Code系列珍珠手鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，58,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Code系列珍珠手鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，58,000元。圖／MIKIMOTO提供
Bloom系列耳環，18K白金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
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Mikimoto M Collection墜鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto M Collection墜鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature鑽戒，18K粉紅金鑲嵌鑽石，97,000元。圖／MIKIMOTO提供
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Mikimoto M Collection戒指，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，96,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO M Collection白南洋珍珠鑽石戒指，30萬元。圖／MIKIMOTO提供
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Bloom系列胸針，18K白金鑲嵌鑽石與Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO M Collection白南洋珍珠鑽石耳環，40萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
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M Code系列珍珠耳環，18K粉紅金搭配日本Akoya珍珠，49,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Code系列珍珠耳環，18K粉紅金搭配日本Akoya珍珠，49,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Collection金南洋珍珠鑽石墜鍊，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Collection金南洋珍珠鑽石墜鍊，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature珍珠鑽戒，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，32萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature珍珠鑽戒，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，32萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature 珍珠針式耳環，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，25萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature 珍珠針式耳環，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，25萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Collection 金南洋珍珠鑽石戒指，24萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
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母親節 珍珠

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