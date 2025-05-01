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Coloro × WGSN 超前公布大勢顏色！2027年度代表色《光輝藍》：神秘帶點異想

聯合報／ 編輯Ethero／即時報導
Coloro × WGSN 公布2027年顏色新趨勢。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年顏色新趨勢。圖／摘自Coloro × WGSN

色彩趨勢的制定者不只有 Pantone。近年迅速崛起的色彩系統 Coloro，與全球知名的潮流預測機構 WGSN 攜手合作，於日前共同公布 2027 年春夏趨勢代表色：「Luminous Blue（光輝藍）」。

據Fashion United報導，「光輝藍」——被形容為「神秘且帶點異想色彩」（色碼 Coloro 125-28-38），象徵了一種連結：情感與實用之間、科技與文化之間的融合。這種濃烈卻不失細膩的藍色，呼應 2027 年全球趨勢主題「兩極互聯」，反映人們在混亂與不安中渴望連結的心理。

Coloro × WGSN這次公布的2027年春夏季色系，包含多種大地系與愉悅感色彩，目的是舒緩來自「多重危機」帶來的壓力。因此，以此出發，「光輝藍」成為重點，同時搭配如「Energy Orange（活力橘）」：「高飽和度的色調，在變化中展現韌性」。而「Meadowland Green（草地綠）」，則為一種中間綠色，呼應消費者對安全與保護的渴望。

相似的堅韌意象也體現在「Clay（土陶色）」中，這是一種帶有冷感的暖色調，適合將實用材質與古老或未來感融合。而「Pop Pink（俏皮粉）」，則以其充滿玩心的外貌，形成強烈對比，成為「兼具嚴肅與輕鬆趣味、愉悅健康與復古玩樂產品的關鍵色」，適合不同年齡層的消費者。

然而，「光輝藍」近來其實早已悄悄登上伸展台，從 2025 年秋冬系列中，如 Akris、Issey Miyake、David Koma 到 LaQuan Smith，均能見這抹深邃藍色，穿梭於修身剪裁與柔和布料間，前衛又充滿靈性氛圍。此外在高級定製領域，Armani Privé、Valentino 也將光輝藍作為主打色之一，體現其高雅且具未來感的層次。

Coloro 以科學結構編碼方式重新定義色彩視覺語言，而 WGSN 則自 1998 年在倫敦創立以來，持續為各大品牌提供前瞻性的趨勢分析。兩者的結合，讓時尚、設計、科技等產業的色彩，更有趨勢依據與深度。

Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：光輝藍。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：光輝藍。圖／摘自Coloro × WGSN
韓星徐玄振出席FERRAGAMO 2025秋冬系列大秀。圖／FERRAGAMO提供
韓星徐玄振出席FERRAGAMO 2025秋冬系列大秀。圖／FERRAGAMO提供
模特兒示範Giorgio Armani 2025秋冬系列。圖／摘自Giorgio Armani
模特兒示範Giorgio Armani 2025秋冬系列。圖／摘自Giorgio Armani
模特兒示範Issey Miyake 2025秋冬系列。(美聯社)
模特兒示範Issey Miyake 2025秋冬系列。(美聯社)
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：活力橘。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：活力橘。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：草地綠。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：草地綠。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：俏皮粉。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：俏皮粉。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：堅毅土。圖／摘自Coloro × WGSN
Coloro × WGSN 公布2027年趨勢代表色：堅毅土。圖／摘自Coloro × WGSN

消費者 語言

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