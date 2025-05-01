先去殼再發酵咖啡 成大團隊發表「生豆機能性發酵技術」

成功大學微生物科技團隊研究咖啡豆的機能性發酵，不若一般帶殼生豆自然發酵的做法，將已去殼的生豆做發酵，今辦記者會發表此一突破技術；團隊表示，提升了咖啡的風味層次，更為台灣咖啡烏金產業開啟新的價值想像。

成大微生物科技團隊指出，由於咖啡豆在去除果殼後活性大幅下降，過去的發酵技術難以順利進行，更遑論提升風味與機能性，然而，團隊憑藉對種子生物學的深入理解，結合微生物科技與天然機能性風味物質，成功克服技術瓶頸。

團隊今於成大力行校區舉辦「咖啡魔法：新世代精品咖啡風味」記者會，活動現場，團隊分享這項技術的研發歷程與未來應用潛力，並透過嚴謹的儀器分析與杯測驗證，新技術大幅提升了咖啡的風味層次，更將咖啡推向健康飲品的新境界；品味間，細緻果香、微妙花香與圓潤口感交織，讓來賓驚艷不已。

「這次突破也標誌著台灣咖啡產業的一次重要躍升！」團隊指出，傳統上，精品咖啡市場多聚焦於單純的風味表現，然而隨著全球消費者對「健康飲食」與「功能性食品」需求增加，如何在維持風味純粹性的同時，賦予產品更高的健康價值，成大微生物科技團隊正好回應了此一趨勢，為台灣咖啡增添新的競爭力，更開啟了生豆國際交流與高端市場布局的新篇章。

名匠咖啡則協助將經過機能性發酵的咖啡豆，轉化為一杯杯香氣撲鼻、風味層次豐富的精品咖啡，並結合機能性分析數據的雙重驗證。