有行旅／帶媽媽遊九州陶瓷天國

你有個喜歡器物的媽媽嗎？帶媽媽來一趟器物的旅行！

日本九州7縣分布超過30座陶瓷產地，是典型的陶瓷天國。有行旅邀請生活器物選品店「溫事」主理人Rick領航，推出「九州慢行・器物之旅」，帶領旅人深入佐賀的唐津、有田、伊萬里以及有「天空的窯鄉」之稱的小石原，走訪窯廠感受陶藝風土與職人精神的深厚底蘊。

旅程中將認識日本三大茶陶之一的「唐津燒」、有著「世界第一民陶」美譽的「小鹿田燒」及日本瓷器發源地「有田燒」的千年魅力，造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」。

此外，旅人將漫遊茶鄉八女市，體驗傳統煎茶道黃檗流、品味許斐本家八女茶，並入住百年町家的分散式旅宿，在歷史建築中沉澱時光。於佐賀嬉野八八餐廳品嘗風土料理，體驗一場器物、土地與人文交織的獨特旅程。

有行旅「九州慢行‧器物之旅」6天5夜旅程，5月24日至29日。一對一旅程說明會，報名請洽：8643-3543、8643-3959。旅程請瀏覽有行旅官網