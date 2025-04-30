摩斯「咖啡買1送1」！三商炸雞「買5送5」現省325元

5月即將到來，包括必勝客、摩斯漢堡、頂呱呱、三商炸雞等速食品牌，紛紛推出勞動節或母親節優惠活動，為消費者帶來超值的省錢方案。

摩斯漢堡自5月1日至5月31日期間，推出超值省網路優惠券，提供銅板優惠、加10元多一件等多種方案。其中「超級大麥薑燒珍珠堡」與「摩斯鱈魚堡」單點優惠價59元；「和風蔬活牛肉堡」單點優惠價79元。「黃金地瓜薯條」、「摩斯蒟蒻冰紅茶」、「大杯摩斯咖啡」、「耶加雪菲」則是加10元多一件。其他如「巧克力米派」、「摩斯經典奶茶」以及指定飲料任選2杯，可享第二件半價。

此外，「超值獨享餐組合」優惠價159元，並有4款「美味分享餐」，每套259元起。摩斯漢堡也推出勞動節期間限定優惠。自5月1日至5月4日止，購買「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋大杯冰紅茶」，享優惠價69元。5月2日至5月4日，消費「大杯摩斯咖啡」，加10元，多一件。5月1日勞動節當日，「大杯摩斯咖啡」可享買1送1。

「頂呱呱」經典品項「一斤雞」自5月1日至5月5日期間快閃回歸，除了原味炸雞之外，更首度隨機加入「原味雞腿」，讓粉絲吃得更開心，每份重量達600公克，採每日現炸現做，售價219元。（部位隨機供應，恕不指定）

必勝客旗下義式飯麵品牌「Pasta Hut」，推出「五倍起司焗烤千層麵」，標榜札瑞拉起司加量五倍，帶來牽絲不斷的口感與濃郁香氣，搭配道地波隆那肉醬，滋味鹹香，單點259元，加價25元可升級套餐。針對勞動節，必勝客也推出「必勝雙人套餐」包含個人主食、副食、飲料各兩份，主食包括7款比薩、13款義大利麵/燉飯可供選擇，每份299元起，另有「個人比薩豪爽餐」包含一份個人比薩、3份熱銷副食及1罐飲料，每份179元。