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摩斯「咖啡買1送1」！三商炸雞「買5送5」現省325元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三商炸雞外帶「5塊義式炸雞」買一送一。圖／三商炸雞提供
三商炸雞外帶「5塊義式炸雞」買一送一。圖／三商炸雞提供

5月即將到來，包括必勝客、摩斯漢堡、頂呱呱、三商炸雞等速食品牌，紛紛推出勞動節或母親節優惠活動，為消費者帶來超值的省錢方案。

摩斯漢堡自5月1日至5月31日期間，推出超值省網路優惠券，提供銅板優惠、加10元多一件等多種方案。其中「超級大麥薑燒珍珠堡」與「摩斯鱈魚堡」單點優惠價59元；「和風蔬活牛肉堡」單點優惠價79元。「黃金地瓜薯條」、「摩斯蒟蒻冰紅茶」、「大杯摩斯咖啡」、「耶加雪菲」則是加10元多一件。其他如「巧克力米派」、「摩斯經典奶茶」以及指定飲料任選2杯，可享第二件半價。

此外，「超值獨享餐組合」優惠價159元，並有4款「美味分享餐」，每套259元起。摩斯漢堡也推出勞動節期間限定優惠。自5月1日至5月4日止，購買「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋大杯冰紅茶」，享優惠價69元。5月2日至5月4日，消費「大杯摩斯咖啡」，加10元，多一件。5月1日勞動節當日，「大杯摩斯咖啡」可享買1送1。

「頂呱呱」經典品項「一斤雞」自5月1日至5月5日期間快閃回歸，除了原味炸雞之外，更首度隨機加入「原味雞腿」，讓粉絲吃得更開心，每份重量達600公克，採每日現炸現做，售價219元。（部位隨機供應，恕不指定）

必勝客旗下義式飯麵品牌「Pasta Hut」，推出「五倍起司焗烤千層麵」，標榜札瑞拉起司加量五倍，帶來牽絲不斷的口感與濃郁香氣，搭配道地波隆那肉醬，滋味鹹香，單點259元，加價25元可升級套餐。針對勞動節，必勝客也推出「必勝雙人套餐」包含個人主食、副食、飲料各兩份，主食包括7款比薩、13款義大利麵/燉飯可供選擇，每份299元起，另有「個人比薩豪爽餐」包含一份個人比薩、3份熱銷副食及1罐飲料，每份179元。

三商炸雞自5月1日至5月21日，外帶「5塊義式炸雞」買一送一，10塊炸雞原價650元，優惠價325元。另外「黃金戰斧雞腿」也同步祭出買一送一，2隻原價260元，特價130元。會員還可以點數兌換優惠券，另享會員優惠價。

頂呱呱「一斤雞」再度限時回歸市場。圖／頂呱呱提供
頂呱呱「一斤雞」再度限時回歸市場。圖／頂呱呱提供
摩斯漢堡推出一系列網路優惠券。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出一系列網路優惠券。圖／摩斯漢堡提供
必勝客Pasta Hut重磅推出「五倍起司焗烤千層麵」。圖／必勝客提供
必勝客Pasta Hut重磅推出「五倍起司焗烤千層麵」。圖／必勝客提供

勞動節 摩斯漢堡

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