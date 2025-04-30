影／長榮航空BizFam平台上線 打造一站式差旅管理
長榮航空今天舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，發表會中說明長榮航空BizFam具備四大核心優勢，包括全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及領先業界的全球異業合作機制。透過手機、平板及電腦多裝置支援，企業可即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況，大幅提升差旅管理的效率。
長榮航空總經理孫嘉明表示，為感謝全球企業會員支持，以「視企業夥伴如家人」的核心服務理念，在現有基礎下，設身處地提供企業會員更全面、更便利、更貼心的升級體驗，因此打造出長榮航空BizFam，以最貼近使用者的需求為出發點，為遍布全球數千家的企業夥伴打造一站式差旅管理平台。
孫嘉明指出，企業夥伴不僅是會員，更是共逐夢想的夥伴，故無論是員工差旅或是私人旅遊，都歡迎使用平台提供的服務與優惠。同時也結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟，共創商機互蒙其利，並將這些優惠直接回饋給企業會員。
長榮航空說明，企業可透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數可兌換免費機票、艙位升等以及機場專屬禮遇，員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程，為商務旅行帶來更多的附加價值。所有禮遇規劃皆可透過長榮航空BizFam平台，貼心又便利，全面升級差旅體驗。
透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等多元化資源，無論是員工差旅或是私人旅遊，皆能靈活運用。未來差旅不再只是公式化行程，企業會員可利用長榮航空BizFam平台上提供的全球異業合作資源，享受飯店住宿、交通接駁、咖啡及按摩等優惠，充分享受全方位優化差旅回饋的好處。
長榮航空BizFam與異業的合作不僅可以提供企業最便利及多元的差旅回饋外，亦歡迎各產業的企業夥伴，結合彼此不同的客源，共同推廣行銷，將各自的優惠擴及不同的客群，加深彼此的夥伴關係，目前已積極與全球各產業知名品牌洽談合作，同時也開放企業會員夥伴透過長榮航空官網免費申請加入長榮航空BizFam。
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