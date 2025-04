麥卡倫全新鉅獻、46年雪莉桶原酒 台北當代藝博會亮相

來自蘇格蘭斯佩河畔的頂級威士忌品牌麥卡倫(The Macallan),將於5月9日至5月11日,在「2025台北當代藝術博覽會」推出全新系列「The Tree of Life Collection」,結合威士忌工藝與19世紀新藝術運動美學,邀請威士忌與藝術愛好者共賞。

全新系列酒款靈感源自19世紀末新藝術運動(Art Nouveau)代表人物查爾斯.麥金塔(Charles Rennie Mackintosh)於1902年發表的彩色玻璃作品〈The Spirit of the Rose〉,以獨特視覺語彙詮釋自然與生命的變化、體現希望和重生的藝術哲學。麥卡倫攜手麥金塔藝術文教基金會(Charles Rennie Mackintosh Society),將蘇格蘭壯闊大地的靈感,轉譯為優雅的威士忌系列作品「The Tree of Life Collection」。

麥卡倫精選1978年蒸餾、熟成46年的歐洲橡木雪莉桶原酒,推出「The Tree of Life」,盛裝於Lalique精心打造的水晶玻璃瓶中,瓶身雕刻靈感來自Mackintosh建築中的金屬工藝細節,瓶塞則以水晶玫瑰呈現,致敬其花卉創作美學。麥卡倫首席釀酒師 Kirsteen Campbell 表示:「兩世紀以來,麥卡倫始終深受蘇格蘭大地啟發,而Mackintosh也從這片土地中找到獨特的創作靈感。我們懷抱著對他理念的敬意,將這份共同的感動注入麥卡倫『The Tree of Life』。」

麥金塔藝術文教基金會總監Stuart Robertson分享指出:「Mackintosh獨特的設計風格,至今仍啟發後世無數設計師的創作,很榮幸能攜手麥卡倫,以Mackintosh經典之作〈The Spirit of the Rose〉為靈感,完美融合藝術、自然與威士忌,成就跨時空經典之作。」

「The Tree of Life」帶有炙烤熱帶水果、優雅橡木及柑橘、香草氣息,入口可感受煙燻泥煤、黑巧克力葡萄乾與辛香料交織,餘韻活潑且層次豐富。透過這次首展,麥卡倫將以威士忌詮釋「藝術即自然」的精神,邀請各界在當代藝術博覽會上,一同見證跨時代的藝術與釀酒工藝之美。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康