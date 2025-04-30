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麥卡倫全新鉅獻、46年雪莉桶原酒 台北當代藝博會亮相

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫精選1978年蒸餾、熟成46年的歐洲橡木雪莉桶原酒，推出「The Tree of Life」，盛裝於Lalique精心打造的水晶玻璃瓶中。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫精選1978年蒸餾、熟成46年的歐洲橡木雪莉桶原酒，推出「The Tree of Life」，盛裝於Lalique精心打造的水晶玻璃瓶中。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自蘇格蘭斯佩河畔的頂級威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），將於5月9日至5月11日，在「2025台北當代藝術博覽會」推出全新系列「The Tree of Life Collection」，結合威士忌工藝與19世紀新藝術運動美學，邀請威士忌與藝術愛好者共賞。

全新系列酒款靈感源自19世紀末新藝術運動（Art Nouveau）代表人物查爾斯．麥金塔（Charles Rennie Mackintosh）於1902年發表的彩色玻璃作品〈The Spirit of the Rose〉，以獨特視覺語彙詮釋自然與生命的變化、體現希望和重生的藝術哲學。麥卡倫攜手麥金塔藝術文教基金會（Charles Rennie Mackintosh Society），將蘇格蘭壯闊大地的靈感，轉譯為優雅的威士忌系列作品「The Tree of Life Collection」。

麥卡倫精選1978年蒸餾、熟成46年的歐洲橡木雪莉桶原酒，推出「The Tree of Life」，盛裝於Lalique精心打造的水晶玻璃瓶中，瓶身雕刻靈感來自Mackintosh建築中的金屬工藝細節，瓶塞則以水晶玫瑰呈現，致敬其花卉創作美學。麥卡倫首席釀酒師 Kirsteen Campbell 表示：「兩世紀以來，麥卡倫始終深受蘇格蘭大地啟發，而Mackintosh也從這片土地中找到獨特的創作靈感。我們懷抱著對他理念的敬意，將這份共同的感動注入麥卡倫『The Tree of Life』。」

麥金塔藝術文教基金會總監Stuart Robertson分享指出：「Mackintosh獨特的設計風格，至今仍啟發後世無數設計師的創作，很榮幸能攜手麥卡倫，以Mackintosh經典之作〈The Spirit of the Rose〉為靈感，完美融合藝術、自然與威士忌，成就跨時空經典之作。」

「The Tree of Life」帶有炙烤熱帶水果、優雅橡木及柑橘、香草氣息，入口可感受煙燻泥煤、黑巧克力葡萄乾與辛香料交織，餘韻活潑且層次豐富。透過這次首展，麥卡倫將以威士忌詮釋「藝術即自然」的精神，邀請各界在當代藝術博覽會上，一同見證跨時代的藝術與釀酒工藝之美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥金塔藝術文教基金會總監Stuart Robertson。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥金塔藝術文教基金會總監Stuart Robertson。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Tree of Life Collection」靈感源自Mackintosh於1902年發表的彩色玻璃作品〈The Spirit of the Rose〉。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Tree of Life Collection」靈感源自Mackintosh於1902年發表的彩色玻璃作品〈The Spirit of the Rose〉。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫鉅獻「The Tree of Life Collection」，致敬Charles Rennie Mackintosh 詩意美感，綻放生命與藝術之美。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫鉅獻「The Tree of Life Collection」，致敬Charles Rennie Mackintosh 詩意美感，綻放生命與藝術之美。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 蘇格蘭

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