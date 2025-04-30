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再次揚名國際 晶華冠軍牛肉麵快閃香港麗晶酒店

聯合報／ 記者陳睿中／台北即時報導
「冠軍清燉牛肉麵」曾獲CNN推薦全台十大牛肉麵，以及台北國際牛肉麵節冠軍。圖／台北晶華提供
「冠軍清燉牛肉麵」曾獲CNN推薦全台十大牛肉麵，以及台北國際牛肉麵節冠軍。圖／台北晶華提供

台北晶華酒店受邀赴港推廣台灣美食，即日起於香港麗晶酒店展開「冠軍牛肉麵美食饗宴」，由晶華酒店中、西兩大行政主廚蔡少華與林顯威攜手帶著獲得「第八屆台北國際牛肉麵節冠軍」以及CNN推薦的招牌品項，於香港維多利亞港畔宴饗饕客。為歡慶「晶華冠軍牛肉麵」再次揚名國際，5月11日前「晶華美食到你家」電商平台將同步推出冷凍及常溫牛肉麵85折的限時優惠，讓民眾在家也能品嚐冠軍美味。

香港麗晶酒店「冠軍牛肉麵美食饗宴」中，共有冠軍清燉牛肉麵、晶華紅燒牛肉麵、鐵人麻辣牛肉麵，以及青花椒牛肉麵等四種品項登場。其中，同時獲得CNN推薦全台十大牛肉麵、台北國際牛肉麵節冠軍的「冠軍清燉牛肉麵」，採用中西合併作法，先將牛大骨、牛腱心塊和青蔥、薑、洋蔥等食材先煎炒後燉煮，在保有湯色清澈之餘，也令湯頭風味更加濃郁；經高湯滾煮入味的牛腱心，入口軟嫩鮮美。

另款「晶華紅燒牛肉麵」則是酒店的經典招牌，一年銷售可破一萬碗。烹調關鍵是將洋蔥、蔥、薑及辣椒炒香後，再與汆燙後的牛腩拌炒，接著加入醬油、米酒及蠔油上色。並使用具有甜味的蔬菜進行調味，還加入多種香料悶煮，令肉質更為鮮甜。獨到的湯頭則以大量牛骨熬煮再加入十餘種的精選香料，為濃醇湯頭賦予豐富的滋味與香氣。「鐵人麻辣牛肉麵」則是攜手著名的中華料理鐵人陳建一合作，以其拿手的麻婆豆腐辣油為基底，增添湯頭的香、麻、辣滋味；「青花椒牛肉麵」是在醇厚的牛骨湯底中，加入畫龍點睛的新鮮花椒，為尾韻增添一絲辛香滋味，帶來不同層次的享受。

晶華主廚團隊曾經多次帶著上述牛肉麵應邀前往紐約、東京、北京、上海、重慶等國際都市客座交流，也曾登上ANA的機上餐點以及機場貴賓室菜單。繼2013年推出市場首見的五星級「晶華冠軍牛肉麵」冷凍禮盒後，2019年更推出便於攜帶保存的常溫版禮盒，透過精品超市與連鎖超商銷售，2024年團隊展望歐洲市場，更將常溫版禮盒賣進英國連鎖超市，整體年營業額已突破千萬元。台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，香港旅客一直是晶華的主要客源之一。此次晶華赴港推廣不僅將提升台灣美食國際能見度，也為台港美食文化交流開創新頁。

「晶華青花椒牛肉麵」添加有新鮮花椒，帶來畫龍點睛之妙。圖／台北晶華提供
「晶華青花椒牛肉麵」添加有新鮮花椒，帶來畫龍點睛之妙。圖／台北晶華提供
晶華酒店中、西兩大行政主廚蔡少華與林顯威帶著招牌牛肉麵料理於香港維多利亞港畔宴饗饕客。圖／台北晶華提供
晶華酒店中、西兩大行政主廚蔡少華與林顯威帶著招牌牛肉麵料理於香港維多利亞港畔宴饗饕客。圖／台北晶華提供
「晶華紅燒牛肉麵」為酒店招牌，湯頭濃醇並充滿豐富香氣。圖／台北晶華提供
「晶華紅燒牛肉麵」為酒店招牌，湯頭濃醇並充滿豐富香氣。圖／台北晶華提供
攜手中華料理鐵人陳建一創作的「鐵人麻辣牛肉麵」，以其拿手的麻婆豆腐辣油為基底。圖／台北晶華提供
攜手中華料理鐵人陳建一創作的「鐵人麻辣牛肉麵」，以其拿手的麻婆豆腐辣油為基底。圖／台北晶華提供

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