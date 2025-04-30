再次揚名國際 晶華冠軍牛肉麵快閃香港麗晶酒店

台北晶華酒店受邀赴港推廣台灣美食，即日起於香港麗晶酒店展開「冠軍牛肉麵美食饗宴」，由晶華酒店中、西兩大行政主廚蔡少華與林顯威攜手帶著獲得「第八屆台北國際牛肉麵節冠軍」以及CNN推薦的招牌品項，於香港維多利亞港畔宴饗饕客。為歡慶「晶華冠軍牛肉麵」再次揚名國際，5月11日前「晶華美食到你家」電商平台將同步推出冷凍及常溫牛肉麵85折的限時優惠，讓民眾在家也能品嚐冠軍美味。

香港麗晶酒店「冠軍牛肉麵美食饗宴」中，共有冠軍清燉牛肉麵、晶華紅燒牛肉麵、鐵人麻辣牛肉麵，以及青花椒牛肉麵等四種品項登場。其中，同時獲得CNN推薦全台十大牛肉麵、台北國際牛肉麵節冠軍的「冠軍清燉牛肉麵」，採用中西合併作法，先將牛大骨、牛腱心塊和青蔥、薑、洋蔥等食材先煎炒後燉煮，在保有湯色清澈之餘，也令湯頭風味更加濃郁；經高湯滾煮入味的牛腱心，入口軟嫩鮮美。

另款「晶華紅燒牛肉麵」則是酒店的經典招牌，一年銷售可破一萬碗。烹調關鍵是將洋蔥、蔥、薑及辣椒炒香後，再與汆燙後的牛腩拌炒，接著加入醬油、米酒及蠔油上色。並使用具有甜味的蔬菜進行調味，還加入多種香料悶煮，令肉質更為鮮甜。獨到的湯頭則以大量牛骨熬煮再加入十餘種的精選香料，為濃醇湯頭賦予豐富的滋味與香氣。「鐵人麻辣牛肉麵」則是攜手著名的中華料理鐵人陳建一合作，以其拿手的麻婆豆腐辣油為基底，增添湯頭的香、麻、辣滋味；「青花椒牛肉麵」是在醇厚的牛骨湯底中，加入畫龍點睛的新鮮花椒，為尾韻增添一絲辛香滋味，帶來不同層次的享受。

晶華主廚團隊曾經多次帶著上述牛肉麵應邀前往紐約、東京、北京、上海、重慶等國際都市客座交流，也曾登上ANA的機上餐點以及機場貴賓室菜單。繼2013年推出市場首見的五星級「晶華冠軍牛肉麵」冷凍禮盒後，2019年更推出便於攜帶保存的常溫版禮盒，透過精品超市與連鎖超商銷售，2024年團隊展望歐洲市場，更將常溫版禮盒賣進英國連鎖超市，整體年營業額已突破千萬元。台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，香港旅客一直是晶華的主要客源之一。此次晶華赴港推廣不僅將提升台灣美食國際能見度，也為台港美食文化交流開創新頁。