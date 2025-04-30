從「大橋頭」一路看到「慾望城市：華麗下半場3」！5月必追15部影劇清單，強片、日韓劇、綜藝全上架

精彩院線強片、強檔韓綜、話題台日韓美劇....5月15部影劇強檔接力登場！ 隨著五月天的腳步到來，下班或休假日選擇窩在家，以一部好劇或一場精彩電影療癒疲憊身心，是經濟實惠又涼爽的選擇。從最新熱門影集到經典電影，各大串流平台在近日又準備上架許多精彩好片。熱門票房國片、日韓新作、精彩綜藝....，各類型影視作品滿足你各種不同心情需求。 一杯冰飲、一張沙發，開啟一段影像旅程，暫時脫離日常的忙碌與壓力，立刻來場宅家的心靈SPA吧。

【5月最新推薦VS.熱播中話題好劇清單】

● 《角頭：大橋頭》 Netflix 5月1日上線

《角頭－大橋頭》。圖／曼尼娛樂提供

本片為《角頭》系列電影的第四部作品，華麗的主演陣容包括蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥、鄭人碩、李銘忠....等實力派演員。劇情講述眾多幫派在大橋頭爭雄，經營不法生意、野心勃勃的麥可（王陽明 飾），和兄弟捲入父輩地盤爭奪戰。

● 《星際大戰：黑市傳說》｜Disney+ 5月4日上線

《星際大戰：黑市傳說》。圖／Disney+提供

前刺客兼賞金獵人凡崔斯獲得了新的生命機會，必須與一位意想不到的新盟友一起逃亡，而亡命之徒班恩在面對過去時，與一位曾經的朋友——現在站在法律對立面的治安官展開對峙.....。一共六集的旅程，將帶你體驗兩位代表性反派的故事。

● 《璀璨女人夢》｜ Catchplay+ 5月7日上線

《璀璨女人夢》。圖／ Catchplay+提供

入圍13項奧斯卡、榮獲坎城影展評審團獎，金棕櫚名導賈克歐迪亞突破性別與類型框架，柔伊莎達娜更勇奪奧斯卡與金球獎最佳女配角殊榮，打造絢麗奪目歌舞鉅作！劇情描述懷才不遇的律師麗塔受雇於冷血販毒集團首腦馬尼塔斯，協助他完成一項埋藏多年、無人知曉的夢想：成為真正的女人。馬尼塔斯化身艾蜜莉亞，踏上重生之路，一步步捲入情感與命運的漩渦。

● 《巴布狄倫：搖滾詩人》｜ Disney+ 5月7日上線

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖／Disney+提供

在1960年代的迷人旋律和文化動盪中，音樂界迎來了一個注定改變歷史的年輕靈魂。他是一個19歲的神秘男孩，背著吉他，從寧靜的明尼蘇達來到紐約西村。他的名字是巴布·狄倫！他不僅顛覆了民謠音樂的定義，重新書寫了美國音樂的未來。詹姆士曼格執導的《巴布狄倫：搖滾詩人》中，我們將看到傳奇歌手如何從無名少年成為改變時代的聲音。

● 《從奪走你的那天起》 KKTV 持續更新

《從奪走你的那天起》。圖／KKTV提供

北川景子產後首度演出話題日劇！集結大森南朋、仁村紗和、平祐奈、阿部亮平、筒井道隆等實力派卡司。描述在一場食品事件中失去女兒、因此憎恨造成事件公司社長的幼稚園營養師，綁架了對方的女兒，真相卻出人意料....該劇開播便衝上日本 X熱搜，DAIGO也幫老婆賣力宣傳，北川景子以素顏入境，逐漸崩潰的模樣與心境轉變展現精湛演技。

● 《魔鬼的計謀：第2季》 Netflix 5月6日上線

《魔鬼的計謀：第2季》。圖／NETFLIX提供

超燒腦刺激益智實境秀《魔鬼的計謀》迎來第2季，玩家接受一連串考驗，最終贏家可抱走高額獎金。本季集結頂流韓星、藝人與高材生們。參賽者包含：Super Junior圭賢、《換乘戀愛2》鄭泫揆、藝人CHUU、《雨傘學院》的Justin Min、韓國知名主播姜智榮與韓國圍棋高手李世石等。緊張刺激的對決，要再次掀起熱潮！

● 《紅豆麵包》 KKTV 持續更新

《紅豆麵包》。圖／KKTV提供

台灣首度同步跟播晨間劇，集結二宮和也、松嶋菜菜子、加瀨亮、江口德子、高橋文哉、阿部貞夫、妻夫木聰等豪華卡司，充滿無限生命力的故事就此展開！今田美櫻攜手北村匠海，共同演繹《麵包超人》原作者、已故漫畫家柳瀨嵩及其妻子小松暢的人生故事！經歷戰爭與貧窮，兩人要如何困境中如何堅守夢想？「麵包超人」又是如何被創作出來？

● 《失蹤人搜索班：消失的真相》｜ friDay影音 持續更新

《失蹤人搜索班：消失的真相》。圖／friDay影音提供

日劇男神町田啓太主演的春季檔新作「失蹤人搜索班：消失的真相」，與小泉孝太郎攜手演出，劇情描述前搜查一課刑警城崎達彦（町田啟太），為尋找突然失蹤的妻子，各路人馬組成一支專業搜查隊偵辦失蹤案件，追蹤不為人知的真相，直視社會人口失蹤問題。

● 《吞金》｜ Netflix 5月16日上線

《吞金》。圖／NETFLIX提供

劇情描述朝鮮富商之子虹朗失蹤，異母姊姊缺離（曹寶兒飾）一直尋找他。多年後虹朗（李宰旭飾）帶著祕密歸來，虹朗失蹤時還是個孩子，如今已是成年男子，與缺離之間似乎也產生複雜難解的情愫。劇情描繪角色的祕密和欲望，以及他們之間密不可分的關係。

● 《小曉》｜ Catchplay+ 5月16日上線

《小曉》。圖／ Catchplay+提供

天才童星林品彤榮獲金馬獎最年輕影后之作。劇情描述總是活在自己世界的小曉，在學校常常被霸凌排擠，媽媽薇芳也將她視為麻煩，爸爸長期在國外工作，只有班導保羅能夠理解她。然而，某個颱風天下課後，小曉意外目睹媽媽與班導間不可告人的秘密，她的世界也因此開始改變...

● 《血謎拼圖》｜Disney+ 5月21日上線

《血謎拼圖》。圖／Disney+提供

《梨泰院Class》金多美、 「叔系男神」孫錫求聯手追兇，詭異拼圖牽連血案真相！劇情描述高中生尹異羅見到叔叔被刺殺倒在血泊中後，在屍體旁意外發現一片拼圖，在被警方詰問時，她無法解釋自己為何出現在犯罪現場，也回答不上警方的任何提問，因此很快成為這場兇案的頭號嫌疑人。十年後成為犯罪側寫師的尹異羅，再次被捲入一系列謀殺案中，每位受害者身邊都有一片拼圖，與當年叔叔的命案現場如出一轍....

● 《忘了我記得》 Netflix 5月23日上線

《忘了我記得》。圖／NETFLIX提供

程樂樂（謝盈萱 飾）是一位脫口秀演員兼職便利商店店員，過著日復一日工作的平凡生活，她也有她的人生願望，卻沒想到人生考驗接連而來。除了和丈夫陷入婚姻困境，更面臨與父親的種種問題 。劇情聚焦於每個家中，人們常會潛意識選擇「忘記」，但卻深耕心底「記得」的悲喜故事。

● 《青春末世物語》｜ Catchplay+ 5月23日上線

《青春末世物語》。圖／ Catchplay+提供

坂本龍一之子空音央以影像為創作媒介，從近未來觀照現代，將日本當代議題放諸將來，以地震創傷、移民隔閡、體制亂象鋪墊青春成長之痛，借架空的科幻世界嘲諷現實天災人禍。東京夜晚燈火閃爍，高中生悠多、小幸與朋友盡情恣意享受青春。悠多想活在當下追逐音樂夢，小幸則因身分認同覺醒走上街頭，在地震頻繁的壓抑氛圍中，友誼也在畢業前夕逐漸失控。

● 《未知的首爾》｜ Netflix 5月24日上線

韓劇女神朴寶英首次一人分飾四角，劇情敘述雙胞胎姊妹一個住在首爾，一個出身鄉下，背景天差地遠的兩人決定交換生活，各自在人生的陌生領域中前行，逐漸找到愛與真實自我的故事。是溫度的成長旅程，深入探討身份認同與愛的主題。

● 《慾望城市：華麗下半場 第三季》｜ Max 5月30日上線

《慾望城市：華麗下半場 第三季》5月30日上線。圖／ Max提供

Max 原創影集《慾望城市：華麗下半場》第三季華麗登場，大家熟悉的凱莉·布雷蕭（莎拉·潔西卡·帕克 飾演）帶著她的姊妹們又回來啦！都會時尚熟女們的人生、愛情的深刻對話。在華服絢爛的背後，有著女性成長的故事與對真愛的執著。時光流轉，友情與人生依然閃耀！