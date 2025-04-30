長榮航空推BizFam一站式差旅管理 疫後商務艙成長20%

長榮航空今舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，直指BizFam透過全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及全球異業合作機制，讓企業即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，企業也可透過員工差旅行程累積點數，兌換免費機票、艙位升等，即日起開放企業會員免費申請加入。

長榮航空總經理孫嘉明表示，BizFam是全新企業計畫，讓企業差旅邁向新階段的起點，以使用者需求為出發點，為遍布全球數千家的企業打造一站式差旅管理平台，無論是員工差旅或是私人旅遊，都可使用平台提供的服務與優惠，同時也結合全球各地不同企業的資源優勢，發展異業結盟，並將這些優惠直接回饋給企業會員。

孫嘉明指出，長榮航空在北美、亞洲及歐洲有數千家企業會員，過去一直思考如何將所有會員放在同個平台使用回饋計畫，今天推出BizFam後，企業可更方便管理差旅行程，同時提供異業合作，涵蓋各國交通、住宿及餐飲服務。

孫嘉明說，疫情期間差旅明顯減少，疫情後大致已恢復正常，根據國際差旅航空協會的預估，整個市場都還是成長，由於差旅大多為高端旅客，以商務艙為例，內部統計2024年與2019年相比，旅客成長超過20％。

孫嘉明預估，未來起會持續成長，今天推出一站式平台後，也盼有更多企業加入會員；至於後續的交機計畫，孫嘉明提及，長榮還有包括波音787、A350-1000、A321neo等，共53架飛機陸續等待交機。

長榮航空指出，BizFam具備4大優勢，包含全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業及全球異業合作機制。企業可即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況，提升差旅管理的效率。企業可透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數兌換免費機票、艙位升等及機場專屬禮遇，員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程。

長榮航空表示，此次平台擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等資源，無論是員工差旅或是私人旅遊皆能運用，讓差旅不再只是公式化行程。此外，BizFam也歡迎各產業的企業結合不同客源，共同推廣行銷，目前已與全球各產業知名品牌洽談合作。