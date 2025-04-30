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adidas Originals搖擺鞋新色登場 ECCO運動生活一雙搞定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Originals ADIZERO ARUKU推出2025春季新色。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADIZERO ARUKU推出2025春季新色。圖／adidas Originals提供

丹麥鞋履ECCO今夏推出多款風格與機能兼具的話題鞋履，從運動到生活一雙搞定所有場景。喜歡厚底鞋腳感的族群，adidas Originals ADIZERO ARUKU推出2025春夏新色，帶來符合季節性的時髦繽紛。

ECCO「BIOM C」結合極簡外型與機能，是一雙可日常可運動的全能風格鞋履。鞋身採用「Dyneema抗撕裂牛皮」擁有0.5 mm輕薄，比一般牛皮強韌5倍的特性，以獨家科技打造主打服貼合腳、支撐足弓回彈緩震，搭配輕量橡膠外底，抓地又耐磨。全系列同步推出嶄新配色，除了黑色、石灰色，還有銀白色、玫瑰裸粉色款搶眼登場，滿足不同風格的城市行者需求。其中，創新研發的Whitenoise Leather，融合牛皮、輕薄強韌的Dyneema科技纖維與銀箔材質，在燈光折射下，散發細緻光芒。

春夏天氣多變，隨時要提防雷陣雨來襲。ECCO專為運動生活打造的「BIOM 2.2 健步2.2」，鞋面選用頂級牛皮，搭配GORE-TEX防水科技，可有效阻擋雨水滲透，長效維持雙足乾爽透氣，訴求慢跑、健走、騎行或日常通勤都能輕鬆應對。

adidas Originals ADIZERO ARUKU延續跑鞋ADIZERO PR的鞋面設計，最大特色是擁有獨具特色的弧形中底設計與流線型輪廓，厚實且柔軟的鞋底創造出「搖擺」的動感美學，搭配全新SWIRLFOAM緩震科技、透氣網眼材質鞋面，讓行走的腳步，有如充滿動感節奏。

新一季中，ADIZERO ARUKU系列除了經典黑白、耀眼紅與石墨黑配色，新推出迎合春夏季節的絢櫻粉、大地沙漠及獨角獸紫綠夢幻色。

ECCO BIOM 2.2 健步2.2防水運動休閒鞋黑色，8,380元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM 2.2 健步2.2防水運動休閒鞋黑色，8,380元。圖／ECCO提供
adidas Originals ADIZERO ARUKU，大地沙漠色男女款，4,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADIZERO ARUKU，大地沙漠色男女款，4,690元。圖／adidas Originals提供
ECCO BIOM C戶外運動休閒鞋，銀河皮革款女款，11,580元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM C戶外運動休閒鞋，銀河皮革款女款，11,580元。圖／ECCO提供
adidas Originals ADIZERO ARUKU推出2025春季新色。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADIZERO ARUKU推出2025春季新色。圖／adidas Originals提供
ECCO BIOM 2.2 健步2.2防水運動休閒鞋橡果綠，8,380元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM 2.2 健步2.2防水運動休閒鞋橡果綠，8,380元。圖／ECCO提供

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