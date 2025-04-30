adidas Originals搖擺鞋新色登場 ECCO運動生活一雙搞定

丹麥鞋履ECCO今夏推出多款風格與機能兼具的話題鞋履，從運動到生活一雙搞定所有場景。喜歡厚底鞋腳感的族群，adidas Originals ADIZERO ARUKU推出2025春夏新色，帶來符合季節性的時髦繽紛。

ECCO「BIOM C」結合極簡外型與機能，是一雙可日常可運動的全能風格鞋履。鞋身採用「Dyneema抗撕裂牛皮」擁有0.5 mm輕薄，比一般牛皮強韌5倍的特性，以獨家科技打造主打服貼合腳、支撐足弓回彈緩震，搭配輕量橡膠外底，抓地又耐磨。全系列同步推出嶄新配色，除了黑色、石灰色，還有銀白色、玫瑰裸粉色款搶眼登場，滿足不同風格的城市行者需求。其中，創新研發的Whitenoise Leather，融合牛皮、輕薄強韌的Dyneema科技纖維與銀箔材質，在燈光折射下，散發細緻光芒。

春夏天氣多變，隨時要提防雷陣雨來襲。ECCO專為運動生活打造的「BIOM 2.2 健步2.2」，鞋面選用頂級牛皮，搭配GORE-TEX防水科技，可有效阻擋雨水滲透，長效維持雙足乾爽透氣，訴求慢跑、健走、騎行或日常通勤都能輕鬆應對。

adidas Originals ADIZERO ARUKU延續跑鞋ADIZERO PR的鞋面設計，最大特色是擁有獨具特色的弧形中底設計與流線型輪廓，厚實且柔軟的鞋底創造出「搖擺」的動感美學，搭配全新SWIRLFOAM緩震科技、透氣網眼材質鞋面，讓行走的腳步，有如充滿動感節奏。

新一季中，ADIZERO ARUKU系列除了經典黑白、耀眼紅與石墨黑配色，新推出迎合春夏季節的絢櫻粉、大地沙漠及獨角獸紫綠夢幻色。