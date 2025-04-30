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一機多用！eufy三合一掃地機器人拆機秒變身手持吸塵器

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
eufy今推出E20、E25及E28系列新品。圖／eufy提供
eufy今推出E20、E25及E28系列新品。圖／eufy提供

智慧清潔持續進化，eufy、HOBOT近期推出多款清潔機器人新品，涵蓋掃地、拖地與擦窗等全方位應用，強調多功能整合、智慧避障與自動清潔技術，滿足現代家庭對高效、便利與深度清潔的多元需求。

eufy推出全球首創「百變奇機E20三合一掃地機器人」，整合掃地機器人、直立式與手持式吸塵器3大功能，以可拆式機體設計，一機多用。手持主機僅1.2kg，靈活清潔各處，搭配共用基站，節省空間。搭載最強30,000Pa強勁吸力與5重過濾系統，可有效攔截細至0.3μm、99.97%微塵，避免二次污染。

E20的靜音模式僅53分貝，並配備自動集塵與超大3L集塵袋設計，最高可75天免清理。搭載獨家防纏齒梳膠毛滾刷、毫米級避障與3重雷射識別系統，有效防止毛髮纏繞，並精準避開小物障礙。E20將於5月1日由momo購物網獨家首賣，價格14,990元，5月18日前購買加贈價值1,590元配件大禮包，並享最高24個月保固。

另外，更搶先亮相6月即將上市的E25與E28自清潔掃拖一體全能機器人，其中E28首創FlexiOne織物清洗機功能，可將水箱拆卸轉換為便攜式織物清洗機，清洗地毯、沙發、窗簾等布面。2款新機均搭載「HydroJet動態恆淨循環清潔技術」，可在拖地過程中同步以乾淨水源清洗滾筒拖布；AI.See避障系統可辨識超過200種常見障礙物與30多種污漬，自動搭配最適清潔模式，並配備All-in-One全能基站，整合自動集塵、自清洗、烘乾、補水、清潔劑添加與廢水回收6大功能，實現全自動清潔體驗。

近期HOBOT也發表全新雷姬掃拖地機器人LEGEE-Q10，專為現代家庭日常所打造的入門機種，功能則加入高階機種才有的6大智慧科技，包含突破性機械臂邊刷、強效防纏繞吸口、HSSPL高速往復重壓拖地技術、智慧感溫噴水，與地毯辨識等多重貼心設計，讓家中每一個角落都能潔淨無死角。

玻妞擦窗機器人也有新品，全新一代HOBOT-S7 Pro，透過每分鐘600次的往復式擦拭技術與雙超音波噴霧技術，高效去除頑固污漬，確保玻璃潔淨無痕，更搭載獨家專利邊緣感測技術，即使無框玻璃也能精準偵測清潔。安全性方面，玻妞HOBOT-S7 Pro內建 UPS 斷電保護，即使突發斷電仍可持續吸附20分鐘，搭配加強型安全繩，可承受高達230公斤的耐重衝擊。消費者可透過遙控器或App操作，輕鬆設定清潔模式、監控進度，並支援OTA韌體更新，讓智慧清潔體驗持續進化。

全新E28自清潔掃拖一體全能機器人 首創「織物清洗」多合一功能。圖／eufy提供
全新E28自清潔掃拖一體全能機器人 首創「織物清洗」多合一功能。圖／eufy提供
eufy推出E20、E25及E28多功能新品系列。記者黃筱晴／攝影
eufy推出E20、E25及E28多功能新品系列。記者黃筱晴／攝影
玻妞HOBOT-S7 Pro超音波霧化技術可將水霧化為15微米極細霧滴，即噴即擦，迅速溶解並帶走髒污。圖／嘉儀提供
玻妞HOBOT-S7 Pro超音波霧化技術可將水霧化為15微米極細霧滴，即噴即擦，迅速溶解並帶走髒污。圖／嘉儀提供
E20三合一掃地機器人可拆式機體設計，達成一機多用。記者黃筱晴／攝影
E20三合一掃地機器人可拆式機體設計，達成一機多用。記者黃筱晴／攝影
eufy E20百變奇機成居家清潔終極解決方案。圖／eufy提供
eufy E20百變奇機成居家清潔終極解決方案。圖／eufy提供
E25及E28搭載HydroJet動態恆淨循環清潔技術，可在拖地過程中同步以乾淨水源清洗滾筒拖布。記者黃筱晴／攝影
E25及E28搭載HydroJet動態恆淨循環清潔技術，可在拖地過程中同步以乾淨水源清洗滾筒拖布。記者黃筱晴／攝影
HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE-Q10搭載4-in-1吸掃噴拖技術，極致清潔無死角。圖／嘉儀提供
HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE-Q10搭載4-in-1吸掃噴拖技術，極致清潔無死角。圖／嘉儀提供

掃地機器人 污漬

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