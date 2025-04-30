一機多用！eufy三合一掃地機器人拆機秒變身手持吸塵器

智慧清潔持續進化，eufy、HOBOT近期推出多款清潔機器人新品，涵蓋掃地、拖地與擦窗等全方位應用，強調多功能整合、智慧避障與自動清潔技術，滿足現代家庭對高效、便利與深度清潔的多元需求。

eufy推出全球首創「百變奇機E20三合一掃地機器人」，整合掃地機器人、直立式與手持式吸塵器3大功能，以可拆式機體設計，一機多用。手持主機僅1.2kg，靈活清潔各處，搭配共用基站，節省空間。搭載最強30,000Pa強勁吸力與5重過濾系統，可有效攔截細至0.3μm、99.97%微塵，避免二次污染。

E20的靜音模式僅53分貝，並配備自動集塵與超大3L集塵袋設計，最高可75天免清理。搭載獨家防纏齒梳膠毛滾刷、毫米級避障與3重雷射識別系統，有效防止毛髮纏繞，並精準避開小物障礙。E20將於5月1日由momo購物網獨家首賣，價格14,990元，5月18日前購買加贈價值1,590元配件大禮包，並享最高24個月保固。

另外，更搶先亮相6月即將上市的E25與E28自清潔掃拖一體全能機器人，其中E28首創FlexiOne織物清洗機功能，可將水箱拆卸轉換為便攜式織物清洗機，清洗地毯、沙發、窗簾等布面。2款新機均搭載「HydroJet動態恆淨循環清潔技術」，可在拖地過程中同步以乾淨水源清洗滾筒拖布；AI.See避障系統可辨識超過200種常見障礙物與30多種污漬，自動搭配最適清潔模式，並配備All-in-One全能基站，整合自動集塵、自清洗、烘乾、補水、清潔劑添加與廢水回收6大功能，實現全自動清潔體驗。

近期HOBOT也發表全新雷姬掃拖地機器人LEGEE-Q10，專為現代家庭日常所打造的入門機種，功能則加入高階機種才有的6大智慧科技，包含突破性機械臂邊刷、強效防纏繞吸口、HSSPL高速往復重壓拖地技術、智慧感溫噴水，與地毯辨識等多重貼心設計，讓家中每一個角落都能潔淨無死角。