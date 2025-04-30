當媽更要美！鬼鬼曝隨身包偷塞這小物 打造有型媽媽包

萬寶龍（Montblanc）發表了2025春夏皮件新款，全系列由品牌藝術總監Marco Tomasetta負責，多款隨身托特包新品、新色問世，活動今日於新光三越信義新天地A8萬寶龍專賣店上舉辦，並邀請藝人GEmma吳映潔成活動來賓，並以新身份展示自信、活力的時代新女性。

宣告單身但已成「媽媽」新份的「鬼鬼」GEmma吳映潔活動中以一身削肩褲裝出席。她分享近日瘦身有成、體重已成功「回覆」50公斤以下，並透露平常一向鮮少秀出手臂，今日造型正是展現纖細身形的成果。活動中她以一款配有「山脈紋搭扣」的萬寶龍MONTBLANC大師傑作迷你信差包造型，包款尺寸輕小隨身，同時她並解密隨身小包中必帶物品像是護唇膏、手機、鑰匙，而她的選包心法就是不挑傳統的大容量媽媽包，展現當了媽媽「還是要漂亮」的女孩心情，但她仍會將隨身包款放入小孩用品如尿布、打造另類有型「媽媽包」。

萬寶龍春夏新品中首次出現了為女性設計的「大師傑作系列迷你信差包」並配有銀色的「山脈紋搭扣」，並有雲霧米、煙燻藍、黑醋栗等多色可選。其中煙燻藍色並帶有Sfumato漸變墨暈效果，訂價約自53,400元至57,300元不等，其銀色的山脈紋、黑底白色的六芒星Logo，一如品牌位於德國漢堡的Montblanc Haus萬寶龍博物館外牆與夜間照明，另有相同設計、無搭扣款則約為38,200元。

萬寶龍並從先前大師傑作系列100周年的綠色得到靈感，帶來萊姆綠色的Extreme 3.0系列的後背包、單肩包、142系列迷你收納包、匠心系列旅行包，以及6卡皮夾等多樣化新品。其中大容量的Extreme 3.0後背包具收納大容量與雙肩設計，最外側收納袋並有飾以螢光綠色的M LOCK搭扣，訂價約64,900元；另一款提花質感的Extreme 3.0系列則有由白至黑的漸層色，像是墨水在紙張上渲染暈開質地，其中142大型收納包附手把與背帶，可成為三天兩夜短旅行的大包收納，訂價則亦為64,900元。