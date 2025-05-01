初代羅密歐與茱麗葉夢幻卡司合體 「唱」遊世界 5月6日早鳥開賣！

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》被歐媒盛讚「二十一世紀最偉大的流行音樂劇」，全球累積超過六百五十萬人次觀賞，飾演初代羅密歐-達米安‧薩格(Damien Sargue)、及初代茱麗葉-希西莉亞·卡拉 (Cécilia Cara)的兩人，他們當年年僅16、17歲，就以精緻的臉孔與令人驚豔的歌聲享譽巴黎，魅力狂掃全球，讓劇迷稱之為不敗經典。今年七月，他們聽見台灣劇迷的呼喚，決定與飾演羅密歐摯友班福留的席瑞爾．尼可萊（Cyril Niccolai）以浪漫華麗的演唱會形式合體，首度於7/26-7/27搶先全球在台北表演藝術中心帶來 法語音樂劇 巨星演唱會《LES TROIS 三面情人》。從法式浪漫音樂劇唱到百老匯音樂劇再唱到賣座電影曲目，以全新面貌讓台灣粉絲再次怦然心動。5/6中午12點udn售票網早鳥88折搶先開賣（ https://pse.is/7ght2n ）！

初代羅茱鍾情首唱《三面情人 法語音樂劇 巨星演唱會》。圖／聯合數位文創提供

陽光、帥氣又帶點不羈性格的達米安，絕佳的外形及透亮性感的嗓音，讓他雀屏中選為初代羅密歐；希西莉亞作為法語經典音樂劇《羅茱》初代女主角，劇中甜美形象與純淨歌聲早已深植人心，是全球劇迷心中「無可取代的茱麗葉」；多才多藝的席瑞爾曾隨《鐘樓怪人》來台擔綱遊唱詩人葛林果利（Gringoire），更於《羅密歐與茱麗葉》中演出羅密歐摯友，世界巡迴演出近四百場，廣受台灣粉絲喜愛。

擁有完美聲線與獨特魅力的三位法國歌手，各自在法語樂壇及音樂劇領域擁有響亮名聲與卓越成績，首次以黃金陣容之姿同框舉辦演唱會，透過歌聲引領劇迷從浪漫之都法國巴黎穿越到現代都會不夜城-美國紐約，再到歷史與現代交織的英國倫敦，躍入香頌璀璨年華和近代電影世界，打造一場令人驚心動魄的音樂旅程，演出曲目包括在《羅密歐與茱麗葉》中深受喜愛的〈愛〉(Aimer)、〈陽台〉(Le Balcon)；《三劍客》的〈UN JOUR〉，以及紅遍全球的百老匯選粹與各種電影金曲《紅磨坊》、《樂來越愛你》、《大娛樂家》 等，三位歌手邀請大家一起沉醉在法式浪漫中，從巴黎歌劇院、倫敦西區、紐約百老匯，再穿越到經典劇場與璀璨電影金曲「唱」遊世界，展開一場跨越時空的夢幻音樂之旅。值得一提的是，才華洋溢的席瑞爾更是本次法語音樂劇巨星演唱會《 LES TROIS 三面情人》的音樂總監，《羅茱》黃金巨星陣容同台飆歌，令人期待！

初代羅茱鍾情首唱《三面情人 法語音樂劇 巨星演唱會》。圖／聯合數位文創提供

法語音樂劇巨星演唱會《LES TROIS 三面情人》不僅是一場巡演，更是三位巨星獻給音樂劇劇迷與影迷最深情的告白，每一首旋律都是一次觸動心弦的旅程。演唱會將於7月26日至7月27日週末兩日於臺北表演藝術中心演出兩場。5月5日中午12點搶先推出「鐵粉優先購」限時限量最低85折優惠；5月6日中午12點正式早鳥開賣。購票詳情請上 udn售票網 或 官方網站 。

【演出亮點】

★ 法國音樂劇最強黃金陣容，初代羅密歐 / 達米安·薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉 / 希西莉亞．卡拉 （Cécilia Cara）及摯友班福留 / 席瑞爾．尼可萊（Cyril Niccolai）回歸齊聚獻唱。

★ 全球巡迴首站，限定版夢幻卡司倒數合體機會。

★ 2025最浪漫華麗的法式音樂綺想演唱會，音樂劇才女才子齊聚飆唱，匯集風靡全球音樂劇、賣座電影金曲

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

製作團隊：FLAM Prod.

演出時間：2025/7/26至7/27，共兩場。

演出地點：臺北表演藝術中心 大劇院（地址：111臺北市士林區劍潭路1號）

購票通路：udn售票網 ( https://pse.is/7ght2n )

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/2025LesTrois

客服專線： 02-2649-1688 (每日09:00-18:00)

場次票價：

$3,800/ $3,400 / $3,000 / $2,600 / $2,200 / $1,800 / $1,200

$1,900（法定輪椅席與陪同席，同區位半價銷售）