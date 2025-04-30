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開幕直擊！任天堂周邊旗艦店A11登場 鬧鐘這裡有現貨
遊戲迷口袋要破洞啦！現在走到新光三越台北信義新天地A11店3樓，除了有Pokémon Center TAIPEI寶可夢中心，隔壁還開了全新的「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」，一次為遊戲玩家獻上最完整的任天堂遊戲周邊商品系列，就連超夯的「任天堂音響鬧鐘Alarmo阿勒莫」現場也有現貨可以買，即日起至5月11日開幕活動期間，還推出優惠好禮5重送，喜愛任天堂角色的民眾快衝！
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心販售商品內容包含Nintendo Switch主機與最完整的遊戲片陣容，另外也有「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊，商品種類眾多，包含模型、絨毛布偶、生活雜貨等，角色最齊全，還有市面上少見的超級瑪利歐角色配樂黑膠唱片、巨大蘑菇頭抱枕、超多款式amiibo公仔等，各種年齡層的民眾都可以在這裡找到喜愛的角色與實用、療癒風格商品。
即日起至5月11日開幕活動期間，旗艦中心將準備超多優惠活動，包括購買任一商品不限金額，即可獲得「SUPER MARIO無敵星貼紙」，購買Nintendo Switch（OLED款式）或Nintendo Switch Lite搭任一遊戲軟體即贈送「瑪利歐單色簡約風提袋」乙個。凡購買《集合啦！動物森友會》相關產品，即可獲得「動物森友會amiibo卡」乙包；全店單筆消費滿2,000元，即贈送「瑪利歐造型DIY卡片套組」乙組，數量有限，送完為止。另外，4月30日開幕當天生日的民眾，出示可證明生日之證件，即可兌換《超級瑪利歐派對空前盛會》派對掛旗」乙份。
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