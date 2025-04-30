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開幕直擊！任天堂周邊旗艦店A11登場 鬧鐘這裡有現貨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心正式進駐新光三越台北信義新天地A11。圖／傑仕登提供
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心正式進駐新光三越台北信義新天地A11。圖／傑仕登提供

遊戲迷口袋要破洞啦！現在走到新光三越台北信義新天地A11店3樓，除了有Pokémon Center TAIPEI寶可夢中心，隔壁還開了全新的「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」，一次為遊戲玩家獻上最完整的任天堂遊戲周邊商品系列，就連超夯的「任天堂音響鬧鐘Alarmo阿勒莫」現場也有現貨可以買，即日起至5月11日開幕活動期間，還推出優惠好禮5重送，喜愛任天堂角色的民眾快衝！

傑仕登任天堂授權商品旗艦中心販售商品內容包含Nintendo Switch主機與最完整的遊戲片陣容，另外也有「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊，商品種類眾多，包含模型、絨毛布偶、生活雜貨等，角色最齊全，還有市面上少見的超級瑪利歐角色配樂黑膠唱片、巨大蘑菇頭抱枕、超多款式amiibo公仔等，各種年齡層的民眾都可以在這裡找到喜愛的角色與實用、療癒風格商品。

即日起至5月11日開幕活動期間，旗艦中心將準備超多優惠活動，包括購買任一商品不限金額，即可獲得「SUPER MARIO無敵星貼紙」，購買Nintendo Switch（OLED款式）或Nintendo Switch Lite搭任一遊戲軟體即贈送「瑪利歐單色簡約風提袋」乙個。凡購買《集合啦！動物森友會》相關產品，即可獲得「動物森友會amiibo卡」乙包；全店單筆消費滿2,000元，即贈送「瑪利歐造型DIY卡片套組」乙組，數量有限，送完為止。另外，4月30日開幕當天生日的民眾，出示可證明生日之證件，即可兌換《超級瑪利歐派對空前盛會》派對掛旗」乙份。

「皮克敏」角色擺飾超療癒。記者黃筱晴／攝影
「皮克敏」角色擺飾超療癒。記者黃筱晴／攝影
超豐富的「動物森友會」角色玩偶。記者黃筱晴／攝影
超豐富的「動物森友會」角色玩偶。記者黃筱晴／攝影
現場有Nintendo Switch遊戲試玩區。記者黃筱晴／攝影
現場有Nintendo Switch遊戲試玩區。記者黃筱晴／攝影
任天堂音響鬧鐘Alarmo阿勒莫，售價3,390元，每人限購1組。記者黃筱晴／攝影
任天堂音響鬧鐘Alarmo阿勒莫，售價3,390元，每人限購1組。記者黃筱晴／攝影
市面少見的超級瑪利歐角色配樂黑膠唱片。記者黃筱晴／攝影
市面少見的超級瑪利歐角色配樂黑膠唱片。記者黃筱晴／攝影
即日起至5月11日開幕活動期間，還推出優惠好禮5重送，購物即有機會獲得小贈品。記者黃筱晴／攝影
即日起至5月11日開幕活動期間，還推出優惠好禮5重送，購物即有機會獲得小贈品。記者黃筱晴／攝影
「超級瑪利歐」桌遊系列。記者黃筱晴／攝影
「超級瑪利歐」桌遊系列。記者黃筱晴／攝影
「超級瑪利歐」角色變裝玩偶款式也很多。記者黃筱晴／攝影
「超級瑪利歐」角色變裝玩偶款式也很多。記者黃筱晴／攝影
「皮克敏」泡澡球，內含隨機皮克敏花苗公仔。記者黃筱晴／攝影
「皮克敏」泡澡球，內含隨機皮克敏花苗公仔。記者黃筱晴／攝影
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供多樣化商品滿足粉絲需求。記者黃筱晴／攝影
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供多樣化商品滿足粉絲需求。記者黃筱晴／攝影
「動物森友會」周邊商品也超齊全。記者黃筱晴／攝影
「動物森友會」周邊商品也超齊全。記者黃筱晴／攝影
登任天堂授權商品旗艦中心正式進駐新光三越台北信義新天地A11。記者黃筱晴／攝影
登任天堂授權商品旗艦中心正式進駐新光三越台北信義新天地A11。記者黃筱晴／攝影
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供多樣化商品滿足粉絲需求。記者黃筱晴／攝影
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供多樣化商品滿足粉絲需求。記者黃筱晴／攝影
隨身小手帕可愛又實用。記者黃筱晴／攝影
隨身小手帕可愛又實用。記者黃筱晴／攝影
「超級瑪利歐」角色小夜燈系列。記者黃筱晴／攝影
「超級瑪利歐」角色小夜燈系列。記者黃筱晴／攝影
「超級瑪利歐」桌遊系列。記者黃筱晴／攝影
「超級瑪利歐」桌遊系列。記者黃筱晴／攝影
「任天堂音響鬧鐘Alarmo阿勒莫」現場有現貨可以買。記者黃筱晴／攝影
「任天堂音響鬧鐘Alarmo阿勒莫」現場有現貨可以買。記者黃筱晴／攝影
是吊飾也是零錢包。記者黃筱晴／攝影
是吊飾也是零錢包。記者黃筱晴／攝影

任天堂 新光三越 超級瑪利歐

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