開幕直擊！任天堂周邊旗艦店A11登場 鬧鐘這裡有現貨

遊戲迷口袋要破洞啦！現在走到新光三越台北信義新天地A11店3樓，除了有Pokémon Center TAIPEI寶可夢中心，隔壁還開了全新的「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」，一次為遊戲玩家獻上最完整的任天堂遊戲周邊商品系列，就連超夯的「任天堂音響鬧鐘Alarmo阿勒莫」現場也有現貨可以買，即日起至5月11日開幕活動期間，還推出優惠好禮5重送，喜愛任天堂角色的民眾快衝！

傑仕登任天堂授權商品旗艦中心販售商品內容包含Nintendo Switch主機與最完整的遊戲片陣容，另外也有「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊，商品種類眾多，包含模型、絨毛布偶、生活雜貨等，角色最齊全，還有市面上少見的超級瑪利歐角色配樂黑膠唱片、巨大蘑菇頭抱枕、超多款式amiibo公仔等，各種年齡層的民眾都可以在這裡找到喜愛的角色與實用、療癒風格商品。