邊佑錫、楊謹華貴氣亮相新加坡 站台卡地亞頂級珠寶展

繼維也納首展及上海發表第二章後，卡地亞（CARTIER）於新加坡歷史地標前統帥府（Former Command House）發表全新Nature Sauvage高級珠寶系列最終篇章，以珍貴的珠寶捕捉萬物靈獸從自然曠野與夢幻奇境中躍然而出的蓬勃生命立。品牌大使邊佑錫、白敬亭、與品牌摯友楊謹華、陳靜（Gemma Chan）都出席了日前於新加坡國家美術館舉行的晚宴。

●娘惹串珠藝術與西方珠寶新火花 六大展區彰顯新加坡文化

展覽選址新加坡前統帥府，與卡地亞深耕新加坡三十載的品牌歷程遙相呼應。六大展區空間皆從新加坡獨特的土生華人文化汲取靈感。展間場景更結合新加坡當地文創品牌，包括由Onlewo為私人鑑賞沙龍打造專屬布料、Rooma的手工藤製與木質家具，以及融入卡地亞靈獸圖騰的專屬訂製蠟染靠墊套與絲質方巾掛畫，出自Maneknya品牌的創辦人Swee Lin與Swee May。

期間卡地亞傳承、歷史與文化遺產總監Michel Aliaga更攜手本地工藝匠人舉辦「串珠藝術」（Art of Stringing）獨家工坊，交流娘惹傳統串珠工藝與卡地亞高級珠寶製作工藝，打造出鑲嵌逾400顆祖母綠，耗時超過2600小時製作的Alaxoa項鍊，向傳承、工藝與文化致敬。

首個展間「風起之境」，由沙紋弧形牆面與藤編花卉裝置構成，靈感源自於掠過新加坡海岸線的島嶼海風；「大地瑰寶」展間交織自然與結構，將Nature Sauvage高級珠寶作品與新加坡建築美學以銳角線條與幾何輪廓等元素互相呼應，新加坡國花胡姬花綻放其中；「流水形意」以Nature Sauvage高級珠寶系列的終點「水」為主角，透過多元材質藝術裝置呼應新加坡的大自然，映照卡地亞鑽石的璀璨光采。

展出卡地亞骨董珍藏系列的「匠心傳承」區則裝飾了以胡姬花為發想的新加坡特色刺繡與珠飾技藝織品；溫馨的「精湛製表」區以編織竹柱禮讚卡地亞的匠藝精神；最後，「特別訂製」區以新加坡傳統住宅裝飾的彩釉瓷磚圖案與卡地亞靈獸體現文化與歷史的交融共生。

●第三篇章完美句點

卡地亞頂級珠寶創意總監雅克琳卡拉奇（Jacqucline Karachi），透過珠寶的語彙與天馬行空的巧思，以Nature Sauvage高級珠寶系列向大自然的野性之美致敬。從冰封地形到熱帶叢林，甚至抽象建築，借助幻視效果或多重手法，包括美洲豹在內，各種動物的形態在具象與抽象間以嶄新的個性顯現。

富有奇幻美感的Echina項鍊，交織珊瑚、祖母綠與藍寶石如靈動的水色孌幻，從中央寶石向外延伸出精巧結構和循環往復的立體圖案，鏤空花邊綴以鑽石，棱紋祖母綠圓珠，令人想到海膽外殼，也呼應了品牌1920年代的特色手法，融匯寫實手法與抽象美學、交織動物意趣和幾何圖形。以老虎為主角的Tiger套組設計揉合自然主義和風格化設計，老虎舒展的身軀構成項鍊主體，栩栩如生的虎紋以多色鑽石和立體切割的縞瑪瑙鑲嵌而成。

可變化多種配戴方式的Panthère Versatiles美洲豹項鍊，身披栩栩如生的毛皮和祖母綠眼的美洲豹威嚴守護一顆淨重10.10克拉的尚比亞祖母綠，除了是整圈的項鍊，也能與另一條豹首鍊帶組合成肩飾珠寶；而該鍊帶也能作為手環單獨配戴，展現極富創意的大膽巧思和精湛工藝。美洲豹也在Panthère Canopée項鍊上守護著一顆淨重26.53克拉的錫蘭藍寶石，細膩逼真的樹葉圖案可輕巧擺動，片片堆疊構成層次豐富的建築美感，並以鑽石營造出視覺韻律。

這次出席的品牌摯友陳靜身上的Molinae耳環和項鍊也是系列新作，重複和幾何節奏的設計超脫自然主義，耀眼的鳶形鑽石讓人聯想到倒掛金鐘花的獨特的雌蕊。楊謹華配戴的Red Astralis項鍊編織出抽象的現代感圖形網格，邊佑錫胸前的White Hana胸針以日本櫻花為靈感，白敬亭則演繹了本系列的Panthère Telesma美洲豹胸針。