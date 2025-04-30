行事曆上畫愛心！2025年5月韓劇推薦 妳的「好男孩」朴寶劍熱血登場

5月韓劇必追推薦，各大平台陸續推出重量級原創新作，無論是甜虐愛情、懸疑驚悚、動作成長，還是奇幻職場，題材之多樣，尤其大家的「好男孩」朴寶劍，將攜手金所泫主演《Good Boy》，另有金多美與孫錫久主演的燒腦神劇《血謎拼圖》等，每對新配CP組合都讓人賞心悅目。以下精選7部最受期待的新劇，幫大家一次掌握5月追劇指南。

一、《你的味道》

●播出時間：5月12日

●主角：姜河那、高旻示

●播出平台：Netflix

劇情描述：由《少年飛行》編劇鄭秀允與《弱美男英雄Class 1》導演朴丹熙打造，講述美食理念天差地遠的兩人如何在全州共經營一家小餐館，找回味覺與人生的故事。姜河那飾演不重視味道的企業接班人，高旻示飾演堅持「料理即靈魂」的鄉村廚師，兩人從衝突中迸出濃烈化學反應。

姜河那(右)、高旻示主演《你的味道》。圖／NETFLIX提供

二、《拜託戒酒吧》

●播出時間：5月13日

●主角：崔秀英、孔明

●播出平台：friDay影音

劇情描述：《尋找完美先生》導演張宥貞與《英愛小姐》編劇團隊共同創作，講述一名自稱「比男人還能喝」的汽修師韓金珠（崔秀英 飾），與一名因信念堅持戒酒的保健所醫生徐義俊（孔明 飾）之間的愛情療癒喜劇。兩人從「酒友」變成彼此的心靈支柱，笑中帶淚的戒酒羅曼史即將展開。

崔秀英(左)、孔明主演《拜託戒酒吧》。圖／friDay影音提供

三、《吞金》

●播出時間：5月16日

●主角：李宰旭、曹寶兒

●播出平台：Netflix

劇情描述：改編自同名小說的懸疑家庭劇，由《Voice》導演金洪善與《Dr. Brain》編劇金真娥攜手打造。故事描述一位失憶多年後回家的富商之子虹朗（李宰旭 飾），意外牽動家庭暗湧。與同父異母姊姊在伊（曹寶兒 飾）間的複雜關係，交織出真假親情與模糊情愫的心理戰。

李宰旭(左)、曹寶兒主演《吞金》。圖／NETFLIX提供

四、《血謎拼圖》

●播出時間：5月21日

●主角：金多美、孫錫久

●播出平台：Disney+

劇情描述：《毒梟聖徒》導演尹鍾彬與《隧道》編劇李銀美聯手打造的原創懸疑劇，聚焦一起橫跨10年的連環命案。金多美飾演的犯罪側寫師伊娜，曾是兇案現場的唯一目擊者，也被懷疑是嫌疑人。孫錫久則飾演對她緊咬不放的重案刑警金漢森，兩人因拼圖碎片重啟調查，一步步揭開血色真相。

金多美(右)、孫錫久主演《血謎拼圖》。圖／Disney+提供

五、《未知的首爾》

●播出時間：5月24日

●主角：朴寶英、朴珍榮

●播出平台：Netflix

劇情描述：由《嫉妒的化身》導演朴信宇與《五月的青春》編劇李江聯手打造，描述一對長相相同卻命運迥異的雙胞胎姊妹，互換人生踏上尋愛與自我探索之旅。朴寶英一人分飾二角，完美展現自由派妹妹與精英姐姐間的性格對比與情感掙扎。

朴寶英(左)、朴珍榮主演《未知的首爾》。圖／NETFLIX提供

六、《勞務師盧武鎮》

●播出時間：5月30日

●主角：鄭敬淏、薛仁雅

●播出平台：friDay影音

劇情描述：《舉報者》導演林順禮首度執導電視劇，由《D.P：逃兵追緝令》編劇金普通與《我的愛我的新娘》編劇劉勝熙聯合撰寫。劇情講述能看見鬼魂的勞務律師盧武鎮（鄭敬淏 飾）意外捲入靈界與職場的交錯糾紛，與聰明小姨子羅熙珠（薛仁雅 飾）攜手解決靈魂們的勞動糾紛，奇幻設定搭配幽默喜感，讓人期待指數爆表。

鄭敬淏(左)、薛仁雅主演《勞務師盧武鎮》。圖／friDay影音提供

七、《Good Boy》

●播出時間：5月31日

●主角：朴寶劍、金所泫

●播出平台：Prime Video

劇情描述：這部青春動作喜劇由《壞媽媽》導演沈娜妍執導、金牌編劇李大日執筆，講述兩位奧運金牌選手退役後以特招警察身份重返社會，投身打擊犯罪行列。朴寶劍飾演拳擊冠軍出身的尹東柱，金所泫則飾演前射擊選手池漢娜。兩人攜手展開熱血追凶旅程，兼具浪漫與正義張力。

5月韓劇類型，從校園青春、動作懸疑到奇幻搞笑全線出擊。無論你喜歡心跳羅曼史，還是腦洞破表的推理懸案，都能在這7部新劇中找到屬於心頭好，而妳最想看哪一部呢？