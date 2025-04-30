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搶攻企業商務客市場 長榮航推全球企業差旅回饋計畫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長榮航空飛機示意圖。聯合報系資料照
長榮航空飛機示意圖。聯合報系資料照

搶攻商務客商機，深化服務企業用戶，長榮航空今宣布推出全新的企業差旅數位平台「BizFam全球企業差旅回饋計畫」，不僅具備全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及全球異業合作機制等4大優勢。透過此平台，企業可即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況，提升差旅管理效率，員工也能累積個人的長榮航空哩程，為商務旅行帶來更多附加價值。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「BizFam全球企業差旅回饋計畫」是長榮航空推出的全新計畫，更是企業差旅邁向新階段的里程。長榮航空一直以來致力提升安全與服務，感謝全球企業會員的支持，我們在現有基礎下提供企業會員更全面、便利、貼心的升級體驗，以貼近使用者的需求為出發點，為全球數千家企業夥伴打造一站式差旅管理平台。

長榮航空擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等多元化資源，無論是員工差旅或是私人旅遊，皆能靈活運用。未來差旅不再只是公式化行程，企業會員可利用長榮航空BizFam平台上提供的全球異業合作資源，享受飯店住宿、交通接駁、咖啡及按摩等優惠，充分享受全方位優化差旅回饋的好處。

長榮航空BizFam目前已積極與全球各產業知名品牌洽談合作，同時將依據企業夥伴的實際需求與回饋，持續優化BizFam的功能與服務內容，為企業會員提供更完善、多元的差旅解決方案，豐富行程選擇。現階段已開放企業會員夥伴可透過長榮航空官網免費申請加入長榮航空BizFam，搶先體驗智慧化差旅新模式。

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