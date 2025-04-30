正能量滿溢！Harry Winston全新卓時珠寶表 豐盛芬芳

母親節將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表了新款「卓時Premier系列」Sunflower 18K白金珠寶表，以象徵太陽的向日葵為花語，佐華麗鑽石鑲嵌、明亮或粉嫩的寶石色彩，呈現出手腕上的浪漫、柔情與風光明媚。

向來有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）過去在珠寶設計便有Lily Cluster、Infinite Cluster等系列，從柔美花瓣中得到靈感轉譯為珠寶設計語彙、還原造物主創造的豐盛芬芳。日前海瑞溫斯頓不僅發表了六月婚嫁珠寶推薦，同時日本生活風格雜誌也邀請了曾演出《白晝之月》與《你和我的有效期間》等電影的韓國明星金永大進行拍攝，再度展現了鑽石之王之於頂級鑽石珠寶的不解之緣。

海瑞溫斯頓的「卓時Premier系列」Sunflower腕表，先前曾發表了18K白金、36毫米的黃色款，表款使用了HW2008機械機芯並具備時、分顯示，雙面防反射塗層藍寶石水晶鏡面下，18K金面盤鑲嵌了黃色珍珠母貝與黃色蛋面珍珠母貝、120顆圓形明亮式切工鑽石，以及8顆圓形明亮式切工黃色剛玉，重現了明亮、宛如向日葵般的生之意念，也似母愛的源源不絕、飽滿而寬容。

本次「加碼」的兩款同為卓時Premier系列Sunflower腕表，然18K白金、36毫米的表殼則換上了粉色與翠綠色為主視覺；綠色款是在18K金面盤中鑲嵌了綠色蛋面珍珠母貝，並鑲嵌120顆圓形明亮式切工鑽石、8顆圓形明亮式切工祖母綠；粉色款則鑲嵌了120顆圓形明亮式切工鑽石，以及8顆圓形明亮式切工粉色藍寶石；18K白金表殼與表帶接合處除了具有海瑞溫斯頓經典的紐約旗艦店三拱門造型，12「朵」鑽石小花更讓每一個小時的流逝都格外閃耀，足以輝映母愛的寬容與高潔。