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adidas、ASICS跑鞋再進化 集機能與設計的三鐵運動襪

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas ADIZERO BOSTON 13鞋面採用ENGINEERED MESH工程網布設計，提供足夠透氣與包覆支撐。圖／adidas提供
adidas ADIZERO BOSTON 13鞋面採用ENGINEERED MESH工程網布設計，提供足夠透氣與包覆支撐。圖／adidas提供

可以消耗熱量，透過跑步分泌腦內啡帶來「跑者的愉悅感」的慢跑或路跑，是不少人喜愛的運動。對跑者來說，一雙帶著你舒服跑的跑鞋至關重要。

adidas長距離訓練跑鞋

adidas冠軍跑鞋ADIZERO系列正式發表最新力作—ADIZERO BOSTON 13，這雙專為追求速度跑者設計的長距離訓練鞋進化至第13代，延續BOSTON系血統以及與運動員共同開發的理念，融合adidas最新科技全面升級，新一代主打更舒適、更有彈性，帶來更柔軟的腳感與強勁的回彈力。

ADIZERO BOSTON 13同時亦是頂級競速碳纖跑鞋ADIZERO ADIOS PRO 4的最佳訓練搭配用鞋，可作為高強度訓練或是節奏跑、間歇跑等課表穿著使用，亦可當作競賽鞋款。

全新adidas ADIZERO BOSTON 13鞋款即將於今年在台上市，為致敬1991年波士頓馬拉松工作人員制服與adidas經典EQT系列風格，以白色為主調，搭配復古綠粗三線，呼應90年代復古運動風格。

ASICS這雙跑步訓練、日常都可穿

ASICS經典緩震跑鞋升級為ASICS GEL-CUMULUS 27，延續經典輕量緩震跑鞋系列的性能，專為跑步訓練與日常需求打造，提供舒適緩震腳感，同時推出多種配色。該鞋款主打輕盈回彈與舒適緩震腳感；工程緹花網布鞋面帶來透氣性，搭配FLUIDRIDE橡膠發泡大底，讓跑步或是日常生活，帶來腳步輕盈舒適。

ASICS GEL-CUMULUS 27現已上市，共推出三款女性配色，有百搭的柔光白和曜石黑，還有專為女生設計的奶茶棕。

為三鐵而生的德國高機能襪INCYLENCE

隨著國內外三項鐵人賽事接連展開，除了跑鞋，穿對襪子也是左右成績與受傷率的關鍵。在長距離的游泳、自行車、跑步中，雙腳更需要穩定、支撐與透氣並重的機能設計。

德國高機能襪品牌INCYLENCE運用幾何、不對稱與撞色設計，展現獨特風格，其中「ULTRALIGHT三鐵襪系列」是INCYLENCE為三項鐵人選手量身打造的旗艦之作，Dryarn®超細纖維技術帶來極輕、快乾、熱調節三大特色；腳背網狀織法強化透氣性，降低水泡風險；腳跟與腳趾加厚保護，強化關鍵部位防護。雙層捲邊設計，提升穩定性與吸汗力，同時防止襪子滑動，提升運動時的集中力；中足部位壓力設計增強穩定性提升貼合度，支撐足弓幫助步伐更穩定流暢。

INCYLENCE三鐵運動機能襪（長襪），780元。圖／INCYLENCE提供
INCYLENCE三鐵運動機能襪（長襪），780元。圖／INCYLENCE提供
INCYLENCE三鐵運動機能襪（短襪），660元。圖／INCYLENCE提供
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ASICS輕量緩震跑鞋GEL-CUMULUS 27，專為跑步訓練與日常需求打造。圖／ASICS提供
ASICS輕量緩震跑鞋GEL-CUMULUS 27，專為跑步訓練與日常需求打造。圖／ASICS提供
adidas ADIZERO BOSTON 13，售價4,290元。圖／adidas提供
adidas ADIZERO BOSTON 13，售價4,290元。圖／adidas提供
GEL-CUMULUS 27新上市，新色包括專為女生設計的奶茶棕。圖／ASICS提供
GEL-CUMULUS 27新上市，新色包括專為女生設計的奶茶棕。圖／ASICS提供

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