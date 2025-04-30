adidas、ASICS跑鞋再進化 集機能與設計的三鐵運動襪

可以消耗熱量，透過跑步分泌腦內啡帶來「跑者的愉悅感」的慢跑或路跑，是不少人喜愛的運動。對跑者來說，一雙帶著你舒服跑的跑鞋至關重要。

adidas長距離訓練跑鞋

adidas冠軍跑鞋ADIZERO系列正式發表最新力作—ADIZERO BOSTON 13，這雙專為追求速度跑者設計的長距離訓練鞋進化至第13代，延續BOSTON系血統以及與運動員共同開發的理念，融合adidas最新科技全面升級，新一代主打更舒適、更有彈性，帶來更柔軟的腳感與強勁的回彈力。

ADIZERO BOSTON 13同時亦是頂級競速碳纖跑鞋ADIZERO ADIOS PRO 4的最佳訓練搭配用鞋，可作為高強度訓練或是節奏跑、間歇跑等課表穿著使用，亦可當作競賽鞋款。

全新adidas ADIZERO BOSTON 13鞋款即將於今年在台上市，為致敬1991年波士頓馬拉松工作人員制服與adidas經典EQT系列風格，以白色為主調，搭配復古綠粗三線，呼應90年代復古運動風格。

ASICS這雙跑步訓練、日常都可穿

ASICS經典緩震跑鞋升級為ASICS GEL-CUMULUS 27，延續經典輕量緩震跑鞋系列的性能，專為跑步訓練與日常需求打造，提供舒適緩震腳感，同時推出多種配色。該鞋款主打輕盈回彈與舒適緩震腳感；工程緹花網布鞋面帶來透氣性，搭配FLUIDRIDE橡膠發泡大底，讓跑步或是日常生活，帶來腳步輕盈舒適。

ASICS GEL-CUMULUS 27現已上市，共推出三款女性配色，有百搭的柔光白和曜石黑，還有專為女生設計的奶茶棕。

為三鐵而生的德國高機能襪INCYLENCE

隨著國內外三項鐵人賽事接連展開，除了跑鞋，穿對襪子也是左右成績與受傷率的關鍵。在長距離的游泳、自行車、跑步中，雙腳更需要穩定、支撐與透氣並重的機能設計。