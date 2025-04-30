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獨／開業12年！龍蝦海鮮餐廳「All In One」預告熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「All In One」海鮮餐廳預告因都更因素即將結束營業。圖／擷取自All In One - A.I.O 餐廳粉絲頁
「All In One」海鮮餐廳預告因都更因素即將結束營業。圖／擷取自All In One - A.I.O 餐廳粉絲頁

喜歡吃龍蝦嗎？主打炭烤龍蝦、海鮮粥的「All In One」海鮮餐廳，近日預告因都更因素，即將結束12年的營業時光。另外由知名製作人汪冠葦轉行開設的小籠包專賣店「別叫我湯包」，開幕短短一年，就因租約因素而暫停營業。

店址鄰近捷運台北市政府站的「All In One」，店內提供有超浮誇海鮮粥、野生龍蝦海鮮粥、季節蒸鮮魚等海鮮料理，還有蒜味牛排、烤小卷、鹽煮鮮干貝等菜色，並在料理中添加創意手法，獲得不少消費者青睞，符合特定條件者，還可享「龍蝦買1送1」等優惠，吸引許多龍蝦愛好者上門。在google map中，也獲得超過800則評論，平均獲得4.6分。近日All In One於官方粉絲團宣佈「都更將至，營業倒數」，預告即將結束經營12年的時光。

除此之外，過去曾製作出「今晚誰當家」等節目的製作人汪冠葦，在2024年轉換跑道，於台北市合江街開設小籠包專賣店「別叫我湯包」，主打以發酵老麵為基礎、現點現作的小籠包，開幕後即擄獲不少支持者，許多藝人亦支持力挺。但因租約因素，甫短短開幕一年，也已於今年3月底暫停營業，令許多粉絲感到不捨。

All In One主打特色的龍蝦、海鮮料理。圖／擷取自All In One - A.I.O 餐廳粉絲頁
All In One主打特色的龍蝦、海鮮料理。圖／擷取自All In One - A.I.O 餐廳粉絲頁

小籠包 海鮮 都更

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