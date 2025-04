獨／開業12年！龍蝦海鮮餐廳「All In One」預告熄燈

喜歡吃龍蝦嗎?主打炭烤龍蝦、海鮮粥的「All In One」海鮮餐廳,近日預告因都更因素,即將結束12年的營業時光。另外由知名製作人汪冠葦轉行開設的小籠包專賣店「別叫我湯包」,開幕短短一年,就因租約因素而暫停營業。

店址鄰近捷運台北市政府站的「All In One」,店內提供有超浮誇海鮮粥、野生龍蝦海鮮粥、季節蒸鮮魚等海鮮料理,還有蒜味牛排、烤小卷、鹽煮鮮干貝等菜色,並在料理中添加創意手法,獲得不少消費者青睞,符合特定條件者,還可享「龍蝦買1送1」等優惠,吸引許多龍蝦愛好者上門。在google map中,也獲得超過800則評論,平均獲得4.6分。近日All In One於官方粉絲團宣佈「都更將至,營業倒數」,預告即將結束經營12年的時光。