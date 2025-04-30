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遊韓必備支付神器 icash Pay開通「韓國跨境支付」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
icash Pay開通「韓國跨境支付」服務 祭出最高30%回饋。圖／愛金卡提供
icash Pay開通「韓國跨境支付」服務 祭出最高30%回饋。圖／愛金卡提供

民眾赴韓旅遊人次逐年增加，瞄準龐大的旅遊商機，統一超愛金卡旗下服務icash Pay積極拓展國際支付版圖，宣布於5月1日攜手財金公司開通「韓國跨境支付」功能，為全台首家透過TWQR前往韓國支付的電子支付業者。

愛金卡表示，用戶僅需要帶一支手機，無需兌換韓元現金，即可在韓國三大超商CU、7-ELEVEN、GS25、連鎖超市emart、現代、新世界免稅店以及連鎖咖啡廳Ediya Coffee或是人氣文創品牌Wiggle Wiggle等26萬家實體通路使用icash Pay進行支付，免1.5%海外交易手續費，打造遊韓國必備支付神器，提供用戶更便利的支付體驗。

愛金卡表示，icash Pay開通韓國TWQR掃碼購物服務後，透過icash Pay帳戶餘額或是連結銀行帳戶付款就能進行韓國跨境交易，目前icash Pay可支援連結中國信託銀行、台新銀行、國泰世華銀行、第一銀行及中華郵政等18家銀行帳戶付款，還免收1.5%海外交易手續費，消費時將直接顯示台幣金額，並即時帳戶扣款。

此外，愛金卡也說，為歡慶服務新上線，icash Pay祭出「韓國購物最好Pay，最高回饋30%」活動，自5月1日至7月31日，於韓國標示TWQR店家，使用icash Pay出示條碼付款，不限金額享筆筆20%OPENPOINT點數回饋；搭配三大指定銀行再加碼，連結元大銀行、第一銀行、台中銀行存款帳戶直扣付款，加碼贈10%OPENPOINT，合計高達30%點數回饋，可再搭配新戶當月不限金額消費加贈50點，1點可折抵1元，讓點數直接折抵旅費，省錢超有感。

第一銀行

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