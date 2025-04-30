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等了2年！京都人氣咖啡海外首店here Tainan開幕倒數中
來自日本京都的咖啡名店「here Kyoto」在2023年6月就宣布要在台南老城區開設海外首店「here Tainan」；等了整整兩年，「here Tainan」終於官宣即將正式開幕，「我們即將在今年2025的Q2，春天與夏日交接之際，將我們準備已久的here Kyoto 台南店鋪，正式與台灣的大家見面。」
「here Tainan」位於台南市南區，由來自東京 Puddle設計事務所的設計師加藤匡毅操刀，希望能夠「將台南獨有的風土韻味，融入 here Kyoto 一貫的靜謐氣質，細膩打造出兼具在地感與和風美學的空間氛圍。」
「here Tainan」指出，「此次計畫也由 here Kyoto 創辦人山口淳一與與台灣夥伴Hᴏssʏ Pᴀɴ 密切合作，兩人所描繪的空間藍圖，正一步步實現，每個角落都藏有對細節的用心與深思熟慮的設計巧思。我們迫不及待想與大家分享這個空間完成的樣貌。」
目前「here tainan」正積極招募烘焙師，所有「here Tainan」初始成員，將由here Kyoto京都總部成員親自培訓。至於Soft Opening 的日期與細節，「here Tainan」將會陸續公開，「我們很期待與您分享這份喜悅。」
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