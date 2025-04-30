中興新村5月3日「野起來」 野餐、MUSIC、創生市集登場

國發會近年積極進行中興新村活化與維運，除地方創生育成村三年有成外，5月3日將在中興新村大操場舉辦「中興新村野起來」活動，揭開聚客計畫首發活動序幕。

國發會主委劉鏡清表示，中興新村不論是建物活化、新場域規劃整備，到今年中興新村聚客計畫的落實，正迎來一個充滿活力的新篇章，展現帶動地方翻轉的地方創生核心精神。未來將持續以中興新村為據點，推動「聚客、創生、活化」計畫，持續運用中興新村原有建物重新規劃，閒置宿舍活化再利用，引進更多人口及產業進駐，形塑產業廊帶並結合更多的地方創生團隊，逐步達成聚客目標。

國發會指出，「中興新村野起來─野餐、MUSIC、創生市集」，包括上午於中興牌樓前荷花池畔的賞荷、異國服飾體驗、省政資料館的畫作聯展及下午於中興大操場的地方創生市集、野餐、音樂會等，現場超過100組地方創生與在地特色品牌設攤，涵蓋文創設計、綠色生活、地方飲食與農特產品等多元創生亮點。

而除中興新村地方創生育成村進駐團隊外，活動現場亦集結公部門輔導成果展出，包括農業部農村發展及水土保持署「農村好物」及「農村好店」，苗、中、彰、雲、投、嘉等六縣市參與，展現跨部會整合與在地產業能量。

此外，活動當日下午3:00、4:00、5:00三個時段，還將安排限量免費野餐墊發放活動，數量有限，送完為止。

國發會指出，活動主會場位於中興新村大操場，並設有魔術氣球、魔幻泡泡與氣墊遊樂區，打造全年齡皆宜的親子互動活動。同時推出深受民眾歡迎的《中興新村實境解謎遊戲》，以光華路為主要起點與任務動線，透過互動式關卡，引導參與者一步步探索中興新村的歷史紋理與空間故事。

活動當日將由野餐、音樂、親子體驗遊戲等熱鬧多元的節目展開序幕，接續人氣卡司的「興光音樂會」，特邀歌手艾薇、梁文音、張語噥與安吉等知名藝人閃亮登場，為活動注入熱力與溫度，打造戶外草地音樂饗宴，歡迎民眾透過投入這場「野起來」活動認識中興新村、喜歡中興新村，進一步活絡中興新村的發展。

國發會指出，期待藉由舉辦聚客計畫首發活動，帶動中興新村廣大來客人潮，大力宣傳行銷中興新村產業廊帶及地方創生成果。