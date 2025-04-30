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韓式燒肉名店「金豬食堂」首登台 國泰世華卡友獨享專屬訂位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
連七年榮獲米其林必比登推薦！韓式燒肉名店「金豬食堂」首登台，國泰世華獨家合作CUBE卡友優先訂位，開幕首月刷卡最高享8.3%回饋。（國泰世華銀行提供）
連七年榮獲米其林必比登推薦！韓式燒肉名店「金豬食堂」首登台，國泰世華獨家合作CUBE卡友優先訂位，開幕首月刷卡最高享8.3%回饋。（國泰世華銀行提供）

廣受韓星喜愛且連續七年榮獲米其林必比登推薦的韓式燒肉名店「金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당） 1」將於2025年5月首度來台。國泰世華銀行為滿足卡友喜愛美食的需求，將獨家提供金豬食堂專屬訂位，為卡友取得搶先一步嘗鮮機會。自5月起，卡友只要先透過「國泰優惠CUBE Rewards App」以1點小樹點（信用卡）兌換「優先訂位票券」（限量200張），而後再持「優先訂位票券」刷CUBE信用卡支付訂金，即可享優先訂位權及專屬禮遇，替卡友省去排隊時間，開幕首月於餐廳實體刷CUBE信用卡還享最高8.3%小樹點（信用卡）回饋。

根據韓國國際文化交流振興院（KOFICE）發布的《2024年海外韓流調查報告書》，臺灣有25%的民眾平時閱聽內容中包含韓國內容，顯示韓流文化於臺灣擁有堅實的粉絲基礎，不僅帶動電商、美妝、運動產業蓬勃發展，同時正宗韓式料理也很受臺灣人歡迎，其中韓星喜愛的韓式燒肉金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당），更是韓迷心中必去的餐飲名店，日前來台展店消息一出，便在媒體、社群引起廣大討論，預期將吸引大批饕客排隊朝聖。

洞見卡友對於韓風消費偏好，國泰世華此次金豬食堂獨家尊榮禮遇及刷卡優惠，分為兩波段，第一波先開放卡友於5月5日上午9點起至7日登入「國泰優惠CUBE Rewards App」以1點小樹點（信用卡）兌換限量200張「優先訂位票券」，5月9日至11日開放持有優先訂位票券的卡友刷CUBE信用卡享優先訂位及專屬禮遇，包含獨家VIP套餐加價購及迎賓酒1杯招待；第二波：5月13日至31日獨家開放國泰世華全卡友線上訂位。此外，金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당）開幕首月刷CUBE信用卡支付線上訂金、餐廳實體消費享最高8.3%小樹點（信用卡）回饋（含CUBE App領券加碼5%+樂饗購權益最高3.3%）。

國泰世華表示，未來將持續根據客群需求，鎖定更多元且限量獨家的消費場景，提供卡友優先訂位等尊榮禮遇及專屬回饋，也將循全民關注之市場趨勢、時事話題，即時應變並連結消費情境，提供卡友最佳用卡體驗。

金豬食堂登台，國泰世華卡友獨家尊榮禮遇。(資料來源：國泰世華銀行)
金豬食堂登台，國泰世華卡友獨家尊榮禮遇。(資料來源：國泰世華銀行)

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