火神的眼淚音樂劇首演好評如潮 觀眾飆淚

故事工廠與瘋戲樂工作室攜手推出改編自同名熱播影集的音樂劇《火神的眼淚》，聚焦消防員殉職事件背後的真相。該劇以多重視角敘事方式揭開六大謎團，並重現火場救援場景，呈現消防員不為人知的血淚與英勇，上周在台北首演好評如潮，不少觀眾流淚泫然，現場吸鼻聲不斷。

該劇卡司陣容星光熠熠，包括滅火器主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲與是元介。音樂由金馬獎提名作曲家王希文操刀，融合搖滾與劇場音樂，打造出情感飽滿的音樂劇氛圍。楊大正更以金鐘男配光環首度登上音樂劇舞台。

導演黃致凱透露，音樂劇以突破鏡框的形式打造沉浸式舞台，救護車、雲梯車與高空救援裝置將實景搬上舞台。透過音樂放大角色內心情感，讓觀眾猶如身歷其境，展現台灣音樂劇創作與技術的新高峰。

音樂劇籌備長達三年，動員百位專業團隊，黃致凱與王希文雙強聯手。王希文坦言，《火神的眼淚》是他期待已久的合作項目，他希望藉由音樂延續影集IP生命力，讓觀眾以全新角度認識這部動人作品。

楊大正飾演林義陽，詮釋在大火中殉職的消防員角色，展現搖滾歌手轉型劇場演員的突破。是元介首度挑戰音樂劇，詮釋性格鮮明的科長角色，他笑言這次能擺脫「好人」形象，還為此勤練歌唱功力。

方宥心對原劇集有深厚情感，此次參與音樂劇可謂圓夢之舉。她與羅美玲、楊大正再度合作默契十足，坦言王希文的歌曲雖具挑戰性，但為了演出已投入大量練習，對舞台表演充滿期待。

羅美玲則在劇中演出楊大正的母親，現實中兩人僅相差5歲。她笑稱靠留言導演才獲得角色，對於能參與這部深具社會意義的音樂劇感到榮幸。

王為詮釋邱漢成一角，對應電視劇中溫昇豪角色；周家寬則再次飾演林柏宏演過的張志遠，笑稱自己成了「劇場版林柏宏」。兩人皆表示能參與此劇極具意義，盼將消防員精神深植人心。

音樂劇劇情聚焦林義陽殉職後，親友、同袍展開追思時意外發現其中疑點，藉由多重視角揭開背後真相。全劇透過精緻音樂與戲劇張力，展現消防職人精神與生命價值，極具情感厚度。