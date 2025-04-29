免費吃戰斧豬、升級海鮮珠寶盒！9間母親節大餐懶人包

母親節的腳步越來越近，各大餐飲品牌紛紛推出不同的優惠活動。王品旗下的藝奇、西堤牛排等品牌，推出「滿額送明太子鮮蝦佐干貝」、「跟媽媽穿同色衣服送戰斧豬排」等不同活動；其他如BHC、Bonchon、bb.q CHICKEN、Popeyes等連鎖炸雞，亦推出限定套餐或優惠方案；瓦城泰統則集結旗下品牌，推出多人套餐方案，並有Kiehl's契爾氏聯名活動，帶給媽媽不同的體驗。

【藝奇日本料理】

5月底前，至藝奇日本料理消費980元以上套餐，即可招待「明太子鮮蝦佐干貝」

【西堤牛排】

5月底前，跟媽媽穿同色系服裝前往「西堤牛排」用餐，媽媽選購1客經典套餐，就可款待「戰斧豬排」1份。

【青花驕】

青花驕針對媽媽打造專屬限定套餐，5月底前推出「驕海臻宴4人套餐」、主打明蝦、嫣紅蝦、帶殼鮑魚、特大文蛤、章魚花等5種海鮮，還有牛三拼盛及小羔羊、特選豬梅花、滑嫩去骨雞腿肉（3選1）。活動期能到王品瘋美食App領贈菜券，或出示粉絲團指定截圖，直接加菜「松阪豬牡丹」。

【阪前】

5月底前至「阪前」用餐，出示活動畫面，即贈價值680元「黑鑽海鮮珠寶盒」一份。以炙燒龍膽石斑魚肉為鋪底、點綴上魚子醬及鱒魚卵，並以花形最中餅盛裝，宛如盛開的璀璨花朵。

【BHC】

來自韓國的連鎖炸雞品牌「BHC炸雞」去年11月登陸台灣，今年首度碰上母親節，特別推出母親節優惠活動。4月29日到5月11日期間，每筆訂單消費滿800元，即贈價值199元的「起司球」一份，贈品不累計，數量有限，贈完為止。

【Bonchon】

即日起至5月20日止，Bonchon推出限時「感恩母親節套餐」，主打招牌經典薄皮酥脆炸雞，搭配韓式五花肉、辣炒年糕、炸韓式魚板、韓式飯糰、韓式海苔冬粉卷等餐點，原價2,324元，優惠價2,068元。

【bb.q CHICKEN】

5月1日至5月18日推出「寵媽吃雞餐」，適合2-3人享用，套餐內有bb.q CHICKEN經典「調味炸雞」1份、「去骨炸雞」１份、韓式道地「五花肉肉包起來」，還有88元炸物1份、汽水2罐，原價1,124元，優惠價999元。5誒1日至5月18日，憑粉絲團截圖，到店鋪內用、外帶點「寵媽吃雞餐」，就加碼送「海鮮小煎餅」1份，原價128元，送完為止。

【Popeyes】

延續「都是腿多人餐」的人氣，Popeyes全新推出「都是腿個人餐」，4月30日正式上市，每份均可吃到棒腿與大腿部位各一，可選原味或辣味，單點售價156元，個人餐224元起。同時Popeyes今年也推出「一顆檸檬小氣彈」，以及回歸推出「青檸酷爽冰沙」，每杯各為89、85元。

【瓦城泰統】