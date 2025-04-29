「3隻猴子」力挺台灣草根音樂 43萬獎金等你來拿

以顛覆威士忌飲用框架為品牌精神的三隻猴子三重麥芽（Monkey Shoulder）威士忌，今年啟動第二屆「Studio Monkey Shoulder音樂概念計畫」，號召台灣草根創作者勇敢發聲。該計畫不僅提供高達一萬英鎊（折合新台幣約43萬元）獎金，更將由國際音樂平台Worldwide FM與有「全球音樂文化教父」美譽的DJ Gilles Peterson攜手製作專屬節目，讓在地聲音登上國際舞台。

台灣在地下音樂與獨立創作領域展現出驚人的蓬勃生命力，從融合本土語言，到結合爵士、電子、嘻哈、搖滾等風格，台灣創作者們打造出獨特、多樣的聲音風景，也讓台灣逐漸成為亞洲音樂圈的重要焦點。如此精湛表現，使台灣成為三隻猴子繼美國、英國、奈及利亞與印度外，落實「Studio Monkey Shoulder 音樂概念計畫」的五大徵選地區之一，肯定台灣在亞洲發展在地音樂文化的先驅地位。

Monkey Shoulder此次再度與DJ Gilles Peterson合作。他曾挖掘The Roots、Jamiroquai等葛萊美獎音樂人，長年推廣融合爵士、靈魂與世界音樂的獨特聲響。這次他也將與其創辦的國際串聯音樂平台Worldwide FM共同參與徵選與製作，挖掘更多由草根社群推動的創作能量。Gilles Peterson表示：「我非常期待這個計畫邁入第二年，期望能看到更多來自台灣的精彩作品，展現自由與創意的聲音力量。」

在首屆「Studio Monkey Shoulder 音樂概念計畫」中，透過來自台北的爵士派對體驗——「爵犬 Joe Trane」企劃脫穎而出的台灣潮流音樂團隊「 Melting Part」，是近年來廣受矚目的跨界策展品牌，長期聚焦於融合街頭藝術、音樂、時尚，打造多元且具實驗性的藝術場域，為台灣在地音樂注入嶄新能量與文化觀點，成功詮釋品牌所倡導的「自由混搭、大膽創新」精神。「Melting Part」也感謝「Studio Monkey Shoulder 音樂概念計畫」的支持，並表示：「Monkey Shoulder和Worldwide FM對音樂與藝術社群的長期投入深具意義，也相信這樣的跨界合作在未來幾年，能為全球草根音樂帶來無限的發展潛力。」

第二屆「Studio Monkey Shoulder音樂概念計畫」已正式開放報名，只要你來自獨立唱片行、DIY音樂場地、線上電台或各類創作基地，懷抱對音樂的熱情與創意，就有機會成為下一個被世界聽見的聲音。更多計畫與報名資訊，請見：https://www.monkeyshoulder.com/zh-tw/studio-monkey-shoulder

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