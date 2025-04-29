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獻給時尚媽媽首選輕奢珠寶 曾之喬、Melinda時髦演繹

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
曾之喬配戴Swarovski Created Diamonds系列。圖／施華洛世奇提供
曾之喬配戴Swarovski Created Diamonds系列。圖／施華洛世奇提供

母親節將至，輕奢珠寶品牌如來自北歐的喬治傑生（Georg Jensen）與奧地利的施華洛世奇（Swarovski）分別針對年輕時髦的媽媽，推薦輕奢的入門經典款珠寶。施華洛世奇更特別邀請女星曾之喬、與楊祐寧的太太Melinda，各自以個人穿搭風格詮釋品牌的實驗時培育鑽石Swarovski Created Diamonds系列珠寶，表達「每一位女性都如鑽石般閃耀著光芒」的深刻寓意。

喬治傑生呈獻五大經典珠寶系列以細膩設計為屬於母親幸福之日獻上歡欣禮讚。OFFSPRING以環圈相扣設計，展現母親與子女間無可取代的紐帶連結與情感羈絆；MERCY系列扭轉的線條猶如愛的流動與軌跡，開了缺口的結構更蘊藏生命啟示；可自主訂製的FUSION戒指則能以層次疊加的方式刻畫專屬的獨特情感故事；MOONLIGHT GRAPES金質葡珠不僅是品牌的經典圖騰，飽滿的果實更有豐盛的生命意象；別具收藏價值的HERITAGE年度紀念系列珠寶，則以跨越時工的設計承載歲月故事與代代相傳的情感記憶。

Swarovski Created Diamonds 的Galaxy系列及Eternity系列高級珠寶均採用可再生能源，運用100%回收18K金或925銀鑲嵌Swarovski精美切割的實驗室培育鑽石而成。培育鑽石均經過IGI國際寶石研究院認證，嚴格按照鑽石品質的4C標準——切工、顏色、淨度、克拉重量精選而成。品牌更獨創出揉合祖母綠切割的古典氣質與公主方形切割的璀璨光芒的獨特的八角形切割鑽石，別具意義。

喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑲嵌鑽石，15萬1,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑲嵌鑽石，15萬1,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列18K玫瑰金手鐲，15萬元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列18K玫瑰金手鐲，15萬元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HERITAGE系列2025年度天河石純銀耳夾，11,600元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HERITAGE系列2025年度天河石純銀耳夾，11,600元。圖／喬治傑生提供
Melinda配戴Swarovski Created Diamonds系列。圖／施華洛世奇提供
Melinda配戴Swarovski Created Diamonds系列。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds系列Eternity水滴形耳環，68,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds系列Eternity水滴形耳環，68,000元。圖／施華洛世奇提供
Melinda配戴Swarovski Created Diamonds系列。圖／施華洛世奇提供
Melinda配戴Swarovski Created Diamonds系列。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds系列Eternity Tennis手鏈，85,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds系列Eternity Tennis手鏈，85,000元。圖／施華洛世奇提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列純銀手鐲，18,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列純銀手鐲，18,500元。圖／喬治傑生提供
Swarovski Created Diamonds系列Galaxy鏈墜，78,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds系列Galaxy鏈墜，78,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds系列Eternity開口環戒，32,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds系列Eternity開口環戒，32,000元。圖／施華洛世奇提供
曾之喬配戴Swarovski Created Diamonds系列。圖／施華洛世奇提供
曾之喬配戴Swarovski Created Diamonds系列。圖／施華洛世奇提供

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