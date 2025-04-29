一個人也能吃！詹記全新個人鍋「詹記算算屋」開放訂位

一個人也能吃！詹記麻辣火鍋－西門大世界限定的個人涮涮鍋席「詹記算算屋」，將於5月5日正式開幕。店內採個人鍋設計，就算單人用餐，也能品嚐到麻辣滷5寶等招牌餐點，預計將於5月1日中午12:00開放5月份訂位。

5/5(一)正式開張！5/1(四)中午12:00全面開放5月份的訂位，5/5(一)就能搶頭香入席用餐！詹記算算屋供有10席，此區僅開放2位以下用餐的網路預訂，每次用餐時間為1.5小時。以後想吃詹記卻揪不到人、或想一人獨享的時候，也能吃到自己專屬的麻辣鴛鴦鍋。

「詹記西門大世界」以1990年代西門町榮景，打造「摩登台風2.0」，從像是商業大廈的入口，沿著如同舞廳KTV的巨大霓虹招牌，一路向下進入餐廳場域，可見到猖狂巨大浮雕、珍奇藝品店、透明玻璃電梯等90年代元素。詹記西門大世界自去年5月開幕時，餐廳內的個人涮涮鍋席尚在準備階段，睽違一年，終於以「詹記算算屋」的姿態，於5月5日正式開張。其店名「算算鍋」是因許多民眾將「涮涮鍋」口誤唸成「ㄙㄨㄢˋ, ㄙㄨㄢˋ, ㄍㄨㄛ 」，故以此諧音概念為名。