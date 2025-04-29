延續母親優雅品味 賴雅妍推薦CITIZEN雪花鑽錶溫馨獻禮

2025年母親節將在下周來臨，人氣女星賴雅妍今日出席了2025CITIZEN母親節推薦新品發表，除了一身白色公主袖小禮服大秀美背，賴雅妍更親曝近日動態、與媽媽的相處之道，手上更有一只CITIZEN的xC水耀光ES9467-71Y腕錶藏入雪花鑽石元素，浪漫、粉嫩，令人目不轉睛。

一身白色氣質小洋裝現身的賴雅妍，手上並佩戴一只CITIZEN xC水耀光雪花鑽石腕錶。圖／CITIZEN提供

前陣子剛忙完電視劇「秘書俱樂部」與舞台劇「妳和我和他的真相」的賴雅妍，今日依然展現氣質與活力出現在CITIZEN母親節主題活動上，並與CITIZEN台灣新任總經理並木佑介大方互動、合影。賴雅妍表示不工作的時候她喜歡慢下來，無論是下廚、平常工作不會接觸的事物，透過改變生活的節奏、找回自己。

記者會上賴雅妍並分享了對CITIZEN的品牌印象，以手上的「xC水耀光雪花鑽石腕錶」而言，因腕錶具CITIZEN獨特的Sakura pink櫻花粉紅金，將讓亞洲女性皮膚更為顯白，同時淡金色白蝶貝錶盤裡還鑲嵌了實驗室培育鑽石，「（而且）鈦金屬的材質非常輕、近乎輕了40%，又因為是光動能，有光的地方、就隨時隨地都在充電。」

同系列另有一只同樣採鈦金屬的「xC輕奢光腕錶」，以圓形與菱形組成的時標是其特色，僅35公克的輕盈手感是其特色，並與「xC水耀光雪花鑽石腕錶」一樣使用了CITIZEN經典的光動能機芯，充滿電後在省電模式下可連續使用3年，並具備五局電波、定時自動收訊、24時區、萬年曆、夏令時間、日期顯示等功能，訂價約32,900元。

賴雅妍（右）出席CITIZEN母親節推薦活動，並與品牌新任台灣總經理並木佑介氣質合影。記者王聰賢／攝影

而當被問到現場最想挑選哪一只腕錶送給媽媽時賴雅妍則大方回應，因為媽媽很喜歡花，她特別鍾情一只Lady’s系列PC1017-88Y機械錶，錶款特色正是展現櫻花隨風灑落的動容一瞬，尤其白蝶貝錶盤上有著櫻花花瓣圖騰，「開『芯』的地方也是櫻花，讓媽媽覺得花隨時隨地帶在身上」！由於櫻花是台灣市場相愛喜愛元素，CITIZEN亦在LADY'S系列「加碼」一只光動能機芯錶款，在白蝶貝錶盤上有著浪漫的櫻花圖案，32毫米的精鋼錶殼與米蘭帶皆以PVD粉紅金色澤，滿電後可連續運作6個月。