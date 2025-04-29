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Hublot宇舶表Big Bang限量表 爆炸美學結成全新花火

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT Big Bang 20周年UNICO限量版腕表共有5只，展現了品牌在計時、材質、美學上的大膽創意與展望。圖/ HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang 20周年UNICO限量版腕表共有5只，展現了品牌在計時、材質、美學上的大膽創意與展望。圖/ HUBLOT提供

根據科學理論：宇宙爆炸之前天地無一物，在一場開天闢地的「大爆炸」（Big Bang）之後，萬物因運而生。20年前瑞士高級鐘表品牌Hublot宇舶表以宇宙大爆炸知名發表 「Big Bang」系列，進而展現了在材質、幾何、美感、風格的爆炸性全面性革命，並掀起一波高級製表的奢華運動風。Big Bang系列問世20周年後的2025今年，Hublot宇舶表並再度以「融合的藝術」（Art of Fusion）為宣言，推出Big Bang 20周年UNICO限量版並將在五月首度登台，更為20年的時光旅程、譜寫亮麗新頁。

全新Big Bang 20周年UNICO特別版將包含五只限量表款：分別是限量500只的鈦金陶瓷款、限量250只的皇金陶瓷款、限量100只的亮彩紅陶瓷款、限量500只的極致黑陶瓷款，以及限量100只的魔力金款。五只限量表款宛如領人重新見證了Big Bang系列的不同里程碑，像是限量500只的「極致黑陶瓷款」便令人想起2006年宇舶提出極致黑「All Black」的概念，以「隱形可視」為美學倡議，限量100只的「亮彩紅陶瓷款」則緣起於2018年品牌首度推出的全球首款亮彩紅陶瓷、改寫了陶瓷在色彩運用的可能性，至今亮彩陶瓷仍然稀少、並成為Hublot宇舶表陶瓷大軍中的俊帥小生；2011年問世、宇舶獨家的魔力金因為融合了貴金屬與陶瓷，兼具耐刮膜、高硬度的特色，讓人重新省思「時間」與「價值」間的連結，並在今日的「魔力金款」中、煥然如新。

於此同時，五只表款的表殼皆擴充為43毫米，並具流線型內縮式表耳，整體配戴更為舒適、也更具戲劇張力。為提升配戴體驗，表款皆有著One Click單鍵快拆表帶裝置，因此可在無工具前提下自由切換表帶，在色彩、材質、風格上，展現風格主張；拋光表圈依循原創設計，同時向Big Bang的向經典致意，計時按鈕也以橡膠包覆加上立體鉚釘表帶，俐落自信、並讓風格全面強勢升級。

限量表款（們）皆使用由354個零件組成的MHUB1280.20YEARS：Unico自動上鍊飛返計時機芯為動力，除了搭配讓計時更精確穩定的導柱輪結構，22K皇金材質的自動盤並刻上20 Years Hublot Big Bang字樣，見證Big Bang和宇舶這20年來的闢地開天；每一只限量表款不只是一枚時光催生的寶石、更見證了Hublot宇舶表的過去、現在與未來。全數表款將在五月抵台，可洽Hublot宇舶表專賣店、提前預約鑑賞。

紅色的亮彩陶瓷與黑白格相間的碳纖維面盤，是Hublot集熱情、速度與科技的三合為一。圖/ HUBLOT提供
紅色的亮彩陶瓷與黑白格相間的碳纖維面盤，是Hublot集熱情、速度與科技的三合為一。圖/ HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang 20周年UNICO限量版腕表皆使用了品牌獨家的皇金自動盤， 並刻有20周年紀念與品牌首字母H Logo。圖/ HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang 20周年UNICO限量版腕表皆使用了品牌獨家的皇金自動盤， 並刻有20周年紀念與品牌首字母H Logo。圖/ HUBLOT提供
魔力紅陶瓷款的Hublot Big Bang系列20周年UNICO限量版，限量100只，98萬2,000元。圖/ HUBLOT提供
魔力紅陶瓷款的Hublot Big Bang系列20周年UNICO限量版，限量100只，98萬2,000元。圖/ HUBLOT提供
宇舶獨家的魔力金因融合了貴金屬與陶瓷，兼具耐刮磨、高硬度的特色。圖/ HUBLOT提供
宇舶獨家的魔力金因融合了貴金屬與陶瓷，兼具耐刮磨、高硬度的特色。圖/ HUBLOT提供
皇金陶瓷款的Hublot Big Bang系列20周年UNICO限量版，限量250只，118萬5,000元。圖/ HUBLOT提供
皇金陶瓷款的Hublot Big Bang系列20周年UNICO限量版，限量250只，118萬5,000元。圖/ HUBLOT提供
Big Bang系列20周年UNICO限量版極致黑陶瓷款腕表以「隱形可視」為美學倡議，加上皇金自動盤的機芯、產生格外耀眼的對比之美。圖/ HUBLOT提供
Big Bang系列20周年UNICO限量版極致黑陶瓷款腕表以「隱形可視」為美學倡議，加上皇金自動盤的機芯、產生格外耀眼的對比之美。圖/ HUBLOT提供

品牌 宇宙 爆炸

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