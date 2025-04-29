全家便利商店1.5倍大份量「狠飽系列」8款新品強勢回歸

隨著繳稅季到來，全家便利商店體恤消費者荷包壓力，5月起以大份量狠飽鮮食，讓消費者「狠」省錢、享回饋。此次「狠飽系列」睽違20年強勢回歸，主打高CP值的重量級鮮食，推出8款對比一般商品升級1.5倍份量的新品，從主食、飯糰到甜點麵包，每一款都是份量加倍、視覺衝擊的「猛吃」選擇，包含市場首見「兩粒飯糰」，還有便利商店史上最大的「巨泡芙」、每份有整條培根與德式香腸的「整條培根香辣蒜炒義大利麵」，再搭配會員限時88折優惠、會員APP搶券買一送一、積分趣滿200分兌換「全家」限定包裝可口可樂優惠活動，強勢應援消費者的小確幸與大胃口。

「全家」連續兩年參考日本推出鮮食增量回饋活動，帶動相關品類銷售對比前期成長超過3成，為讓消費者持續擁有高CP值的餐食選擇，「全家」睽違20年再度推出1.5倍大份量「狠飽系列」鮮食商品，首款「拿坡里義大利麵」於上月推出後熱銷累計破20萬份。

延續過往好評，這波狠飽系列橫跨主食、飯糰、甜點麵包等，主打視覺衝擊、高飽足感，其中4月30日上市的「整條培根香辣蒜炒義大利麵」以香辣蒜炒麵體搭配整條培根與德式香腸，不僅份量驚人，還能享受豐富肉香；「粗飽系雞排蛋炒飯」將台式椒鹽雞排與大份醬香炒飯一次裝滿，實現粗飽自由；5月7日上市的「鋪天蓋地蒸蛋飯」則重量逼近一台斤，結合滑嫩蒸蛋與鹹香肉燥，為特別替年輕男性設計的大份便當，售價皆為99元。

早餐也有更飽足的新選擇，4月30日上市的「兩粒飯糰」提供雙倍米飯、鮪魚與培根雞蛋沙拉，售價55元，搭配指定飲料還可享69元餐促優惠，銅板價就能吃超飽；「美式雙起司巨牛堡」以5吋麵包體搭配直徑10公分的巨大牛肉排，售價69元；5月7日上市的「狂暴巨雞卷」則主打大條香辣鬼椒雞腿，售價65元。

不只主食升級，甜點與麵包也加入狠飽行列，「巨泡芙」堪稱史上最大泡芙，以圓潤外皮搭配爆漿內餡，與手掌一樣大的尺寸，份量再升級，售價45元；「男友力麵包」則以高達180g重量一舉稱霸，濃郁奶香搭配紐西蘭鮮奶油，售價45元。

此外，「全家」同步推出繳費及消費滿額活動，4月30日至5月27日於「全家」繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅，或其他帳單繳費、取票，皆可於會員APP投注抽獎，有機會抽中市值約66萬元的999.9黃金、雙人日韓來回機票加住宿（價值48,000元）；再加碼「集章趣」活動，集滿指定章數可兌換商品優惠券、「全家」紅利金與整串五月花厚棒衛生紙。

4月30日至5月27日於「全家」使用全盈+PAY消費單筆滿88元，還可再抽100萬Fa點、國內外旅遊金30,000元、全盈儲值金3,000元。