喬治亞國家芭蕾舞團 睽違15年再度來台！重現經典舞劇《天鵝湖》 首度北高巡演

今年10 月來自高加索山脈的芭蕾藝術瑰寶——喬治亞國家芭蕾舞團（State Ballet of Georgia）將攜經典巨作《天鵝湖》震撼回歸台灣舞台！由世界傳奇舞后妮娜・安娜妮婭舒薇莉（Nina Ananiashvili）領軍，與前波修瓦芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）藝術總監阿列克謝・法傑耶切夫（Alexei Fadeechev）聯手打造，完美詮釋聖彼得堡學派古典芭蕾傳統的純粹，並同時展現喬治亞獨特的美學，重現《天鵝湖》的經典故事與專屬於喬治亞的敘事風格。去年至倫敦科洛西姆劇院（Coliseum）演出時更打破票房紀錄，3萬5千張票券銷售一空的佳績！本次睽違15年再度來台，期盼給予台灣民眾不同於往的芭蕾經驗，並以精湛舞技感動每一位觀眾！演出將於10月10日至12日於台北國家戲劇院登場，隨後於10月18日至19日移師高雄衛武營國家歌劇院，票券將於5月7日中午12時準點開賣，早鳥優惠限時88折起！

傳奇舞后領軍來台：從舞星到藝術總監，追求芭蕾藝術極致

世界傳奇舞后妮娜・安娜妮婭舒薇莉雖已卸下舞者身份不再登台，但仍以舞團藝術總監的身份製作舞劇、訓練舞者，參與在每一場芭蕾演出之中，本次也將親自領軍來台，與舞團一起帶給台灣觀眾最完美的演出，更期盼能與台灣芭蕾舞者與愛好者有進一步的交流。妮娜曾任波修瓦芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）與美國芭蕾舞劇院（American Ballet Theatre）的首席舞者，​更獲得多項國際芭蕾大賽的最高榮譽，包括瓦爾納國際芭蕾舞大賽金牌、莫斯科國際芭蕾舞大賽金牌、美國傑克遜國際芭蕾舞大賽大獎等，如此大滿貫的殊榮在芭蕾史上絕無僅有。

妮娜更​曾被《每日電訊報》（The Daily Telegraph）評選為「史上最偉大的十二位芭蕾舞者之一」，是舞蹈界公認當代最耀眼的芭蕾舞星之一。​2004年時，她回到家鄉接任喬治亞國家芭蕾舞團藝術總監，致力於引進國際編舞家的作品，並融入喬治亞傳統舞蹈的精髓，將風格獨具特色的演出推向國際舞台，成為當今國際舞壇亮眼的新星。

躍升國際舞壇新星 延續175年舞團傳統邁向未來

喬治亞國家芭蕾舞團近年來在國際舞壇上表現極為亮眼，不僅巡演足跡遍布全球，2023年時在紐約的演出更獲得一致好評，無論在舞蹈技術層面紮實訓練的成果、舞台氛圍營造出的極致細膩感，以及結合古典芭蕾與高加索文化色彩的獨特語彙，都收穫評論家的高度肯定。去年8月，舞團首度在倫敦科洛西姆劇院演出《天鵝湖》，3萬5千張門票銷售一空，兩週演出場場座無虛席、受到英國觀眾的熱烈歡迎！白天鵝奧黛特與群舞整齊劃一的高度協調性與優雅舞姿受到評論家的親睞，更大力讚賞藝術總監妮娜對舞者的培訓有成。擁有175 年歷史喬治亞國家芭蕾舞團承襲了聖彼得堡芭蕾學派的精髓，融入國族文化並持續展現其卓越的文化魅力，在舞技的高度專業性更獲得廣泛的讚譽，已然成為當今國際芭蕾舞壇的新焦點。

擁有175 年歷史喬治亞國家芭蕾舞團承襲了聖彼得堡芭蕾學派的精髓，更融入國族文化，持續展現其卓越的藝術實力與文化魅力。圖／聯合數位文創提供

融合喬治亞美學與古典芭蕾傳統 呈現獨特《天鵝湖》版本

本次的演出的《天鵝湖》是由傳奇芭蕾舞后妮娜與前波修瓦芭蕾舞團藝術總監阿列克謝共同編排，保留了19世紀在聖彼得堡首演時馬里烏斯・彼季帕（Marius Petipa）與伊凡諾夫・烈夫（Ivanov Lev）最經典的舞蹈編排，並完美融入喬治亞的藝術風格，在權威藍本上賦予更豐富的可能性，故事版本更選擇了在台灣較為少見的結局，將為台灣觀眾帶來不同於往的觀賞體驗。​舞台設計由長期與馬林斯基劇院合作的維亞切斯拉夫・奧庫涅夫（Vyacheslav Okunev）操刀，呈現出色彩繽紛、童話般的視覺效果呼應劇情走向。《天鵝湖》作為芭蕾史上最廣為人知的經典舞劇，舞者每一個環節需展現的技巧與戲劇張力皆會受到觀眾重重檢視，妮娜表示：「我從不厭倦跳這支舞，因為觀眾太熟悉，每次演出反而是殘酷的挑戰。」絲毫不馬乎地面對每一次演出的態度，不僅將其視爲對舞者自我極限的挑戰，更當作是一場與觀眾共同呼吸的藝術盛宴！

世界傳奇舞后妮娜・安娜妮婭舒薇莉被盛讚為史上最偉大的十二位芭蕾舞之一，目前已卸下舞者身份，擔綱藝術總監引領舞團來台演出。圖／聯合數位文創提供

重返台灣舞台 期盼以精湛舞技再度感動台灣觀眾

喬治亞國家芭蕾舞團（State Ballet of Georgia）於2011年曾來台巡演，由世界級芭蕾巨星妮娜親自領軍至台北、桃園與雲林三地巡迴，不僅為台灣觀眾帶來高水準的芭蕾演出，也促進了國際文化交流與地方藝文發展，成為當年台灣藝文界的重要盛事。喬治亞國家芭蕾舞團本次來台演出《天鵝湖》，再度在妮娜的領導下登上台北、高雄國表藝殿堂級場館，期望以精湛舞姿再次感動所有在座觀眾，並在劇院外與台灣民眾有更多的交流。演出將於2025年10月10日至12日於台北國家戲劇院首演，接續在10月18日至19日至高雄衛武營國家歌劇院演出，總計演出7場次，票券將於5月7日中午12時準點啟售，早鳥優惠限時88折起！喜愛芭蕾舞的朋友千萬別錯過這個欣賞國際大團演出的機會！

【演出資訊】

演出時間：台北國家戲劇院 2025年10月10日-10月12日

高雄衛武營國家歌劇院 2025年10月18日-10月19日

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/2025SBG

售票通路：udn售票網（5月7日中午12點啟售）

主辦單位：聯合數位文創（udnFunLife）

客服專線：02-2649-1688（每日09:00-18:00）