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台人瘋搶！「威廉．透納」國際巡迴展雙人票秒殺 再加碼週週抽英鎊

聯合新聞網／ 聯合數位文創
被英國民眾票選為20英鎊封面人物的畫家：「威廉．透納」史上規模最大巡迴展即將來台，主辦單位祭出購票即可參與英鎊週週抽的超值活動，受到熱烈歡迎！圖／20英鎊，聯合數位文創提供
被英國民眾票選為20英鎊封面人物的畫家：「威廉．透納」史上規模最大巡迴展即將來台，主辦單位祭出購票即可參與英鎊週週抽的超值活動，受到熱烈歡迎！圖／20英鎊，聯合數位文創提供

由英國泰德美術館策畫，史上最大規模的國際巡迴展「威廉．透納特展：崇高的迴響」日前公布全球第三站將於6月27日抵台展出，引起網友極大迴響，更造成開賣當日雙人票秒殺的熱潮，網友紛紛留言根本買不到。不只如此，CP值最高、限量的光影珍藏生日獻禮套票，雖然價格最貴，卻也在短時間內銷售一空，足見台灣觀眾對於不出國就能欣賞透納真跡畫作的高度期待。

嘆息橋、總督宮和海關大樓，威尼斯：卡納萊托的繪畫（Bridge of Sighs, Ducal Palace and Custom-House, Venice: Canaletti）約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner），1833。圖／TATE提供
嘆息橋、總督宮和海關大樓，威尼斯：卡納萊托的繪畫（Bridge of Sighs, Ducal Palace and Custom-House, Venice: Canaletti）約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner），1833。圖／TATE提供

台灣主辦單位提到，擁有最多透納真跡收藏的泰德美術館一口氣外借80幅透納真跡畫作，這是威廉．透納有史以來最大規模的國際巡迴特展，透納作為浪漫主義風景畫巨匠，我們希望能讓台灣民眾接觸更多不同風格的西洋繪畫作品，而公認影響莫內深遠、被稱為印象派先驅的透納，他不僅是英國最偉大的畫家，更是民眾票選出與英國女王伊莉莎白二世一起成為20英鎊封面人物的畫家，細節處還有他的畫作及名言「光即是色彩」。台灣主辦單位當即加碼推出購買預售票就可抽英鎊以及SWATCH手錶的超殺活動，人人都有希望抽中英鎊與手錶！而這次來台的重點畫作「藍色瑞吉山」更被譽為最偉大的水彩畫之一，甚至曾被英國政府下令禁止出海，無一顯現他的厲害之處。本次展覽還將帶來「嘆息橋、總督宮和海關大樓，威尼斯：卡納萊托的繪畫」、「黎明時分大地上方的雲朵」等經典大作，絕對是今年度台灣最重量級的藝術盛宴！

黎明時分大地上方的雲朵（Clouds above a Landscape at Dawn ）約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner），1820-40。圖／TATE提供
黎明時分大地上方的雲朵（Clouds above a Landscape at Dawn ）約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner），1820-40。圖／TATE提供

沒有搶到雙人票與光影珍藏生日獻禮套票的人也別氣餒，現在還有跟人稱「行走的百科全書」謝哲青合作的講座套票、可以收藏畫框特殊設計的雙人紀念票、典藏杯墊、語音導覽、圖錄等各式套票等，一定要把握機會！ 6月26日以前在 udn售票網購買任一票種，即可參加印有透納自畫像的20英鎊週週抽以及TATE × SWATCH聯名手錶，千萬別錯過！

手錶 畫作 英國女王

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