台人瘋搶！「威廉．透納」國際巡迴展雙人票秒殺 再加碼週週抽英鎊
由英國泰德美術館策畫，史上最大規模的國際巡迴展「威廉．透納特展：崇高的迴響」日前公布全球第三站將於6月27日抵台展出，引起網友極大迴響，更造成開賣當日雙人票秒殺的熱潮，網友紛紛留言根本買不到。不只如此，CP值最高、限量的光影珍藏生日獻禮套票，雖然價格最貴，卻也在短時間內銷售一空，足見台灣觀眾對於不出國就能欣賞透納真跡畫作的高度期待。
台灣主辦單位提到，擁有最多透納真跡收藏的泰德美術館一口氣外借80幅透納真跡畫作，這是威廉．透納有史以來最大規模的國際巡迴特展，透納作為浪漫主義風景畫巨匠，我們希望能讓台灣民眾接觸更多不同風格的西洋繪畫作品，而公認影響莫內深遠、被稱為印象派先驅的透納，他不僅是英國最偉大的畫家，更是民眾票選出與英國女王伊莉莎白二世一起成為20英鎊封面人物的畫家，細節處還有他的畫作及名言「光即是色彩」。台灣主辦單位當即加碼推出購買預售票就可抽英鎊以及SWATCH手錶的超殺活動，人人都有希望抽中英鎊與手錶！而這次來台的重點畫作「藍色瑞吉山」更被譽為最偉大的水彩畫之一，甚至曾被英國政府下令禁止出海，無一顯現他的厲害之處。本次展覽還將帶來「嘆息橋、總督宮和海關大樓，威尼斯：卡納萊托的繪畫」、「黎明時分大地上方的雲朵」等經典大作，絕對是今年度台灣最重量級的藝術盛宴！
沒有搶到雙人票與光影珍藏生日獻禮套票的人也別氣餒，現在還有跟人稱「行走的百科全書」謝哲青合作的講座套票、可以收藏畫框特殊設計的雙人紀念票、典藏杯墊、語音導覽、圖錄等各式套票等，一定要把握機會！ 6月26日以前在 udn售票網購買任一票種，即可參加印有透納自畫像的20英鎊週週抽以及TATE × SWATCH聯名手錶，千萬別錯過！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言