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頂級大廠250周年首發！Breguet單指針致敬懷表訂製精神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Breguet過往立基於巴黎，並曾為無數歐洲名流、王室貴族提供訂製服務。圖／寶璣提供
Breguet過往立基於巴黎，並曾為無數歐洲名流、王室貴族提供訂製服務。圖／寶璣提供

一個人生日值得慶賀，一如品牌的周年值得禮讚。身為Swatch Group集團旗下指標性品牌的寶璣（Breguet）2025年迎向表廠250周年，日前已於法國巴黎發表了一只Classique Subscription腕表，展現一代頂級製表品牌的化繁於簡，並再度呼應寶璣大師與巴黎的不解之緣。

寶璣是以品牌創始人亞伯拉罕路易寶璣（Abraham-Louis Breguet）之名，包含降落傘式避震裝置、陀飛輪、面盤上的機刻雕花工藝，都是品牌具象的文化遺產。寶璣之所以在19、20世紀便享有盛名，除了曾為無數歐洲名流訂製時計，更因為寶璣曾為法國王后瑪麗安東尼設計懷表，也讓日後品牌的Reine de Naples系列表款，以婀娜多姿的橢圓形蔚為女表經典，也讓來自瑞士的Breguet，賦予了法式美學的DNA。

本次為250周年紀念推出的Classique Subscription腕表，重現了Breguet多款經典骨董懷表像是246、324與383的神髓：純白的面盤與阿拉伯數字皆是以高溫的大明火琺瑯，其中六點鐘方向的ÉMAILLÉ正是法文的「琺瑯」之意、而GRAND FEU則意指了高溫約攝氏800至900度的大明火。看似無暇的白色面盤並非空洞多餘、而是加入了特定角度才會顯現的草寫Subscription、Breguet與限量編號的隱藏式簽名。

如何閱讀時間？40毫米的面盤中、軌道式分鐘刻度共分72格再細分72條細節，因此單一指針運行完面盤一整圈即為12小時，而每一小格為5分鐘、每一方格為10分鐘。為此Breguet更特別開發出一種神秘配方的Breguet Gold「寶璣金」，有別於常見的18K黃金或18K玫瑰金，由於在黃金中加入了銀、銅與鈀金，因此不易褪色、同時較黃金更為耐用。

VS00手上鍊機芯將黃銅機板進行PVD，因此透明表背中將呈現閃耀溫暖的玫瑰金色，機芯並具備專利Nivachron游絲、寶璣擺輪游絲，以及96小時動力儲存。由於是品牌250周年大作，將採用特製的紅色皮革表盒，全球限量250只、價格店洽。

VS00手上鍊機芯具備專利Nivachron游絲、寶璣擺輪游絲，以及96小時動力儲存。圖／寶璣提供
VS00手上鍊機芯具備專利Nivachron游絲、寶璣擺輪游絲，以及96小時動力儲存。圖／寶璣提供
潔白大明火琺瑯與單指針懷表、是本次250周年紀念Classique Subscription腕表的靈感來源。圖／寶璣提供
潔白大明火琺瑯與單指針懷表、是本次250周年紀念Classique Subscription腕表的靈感來源。圖／寶璣提供
Breguet Classique Subscription腕表，手上鍊機芯、寶璣金、40毫米、時間顯示，全球限量250只。圖／寶璣提供
Breguet Classique Subscription腕表，手上鍊機芯、寶璣金、40毫米、時間顯示，全球限量250只。圖／寶璣提供

品牌 高溫 黃金

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