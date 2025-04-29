母親節請媽媽吃Tiffany！星級套餐限定登場

迎接母親節到來，米其林星廚林明健（Chef Kin）為Tiffany & Co.蒂芙尼亞洲首間Blue Box Café，悉心打造母親節限定套餐，選用當令食材，以細膩手法詮釋節慶餐桌的優雅與儀式感，於5月9日至11日限期三天，供應每套2,480元起＋10%的尊寵饗宴。

套餐的前菜、主菜與甜點皆可依喜好挑選，設計出四款前菜、一款湯品、四款主菜與兩款甜點選項，展現風味層次與精緻擺盤。前菜有「布拉塔起司、桃子、季節時蔬沙拉」、「普羅旺斯蝸牛塔、茄子泥、帕瑪森起司」、「香煎干貝、甜豆、巴斯克燉甜椒、蒔蘿」與「香煎胭脂蝦、鳳梨莎莎醬、藜麥、芝麻葉（套餐加價180元）」四選項。

其中「普羅旺斯蝸牛塔、茄子泥、帕瑪森起司」靈感源自法國經典田螺料理，以雲吞皮製作酥脆塔殼，承載番茄與香菇燉煮的田螺餡，佐以煙燻茄子泥增添深度；「香煎胭脂蝦、鳳梨莎莎醬、藜麥、芝麻葉」搭配酸甜平衡的鳳梨莎莎，帶出果香與清爽酸度，搭佐藜麥增添咀嚼感，芝麻葉微辛提香，整體清新明亮、層次分明。

湯品「雞肉澄清湯、餃子三重奏、剝皮辣椒」搭配三款手工餃子，內餡為剝皮辣椒雞肉丸，溫潤中透出辛香。餃子皮以大頭菜、雲吞皮與甜菜根製成，色澤繽紛、口感各異，淋上清透細緻的法式澄清雞湯，溫潤暖心。

主菜則有「蔬菜義大利餃、玉米、羅勒」、「嫩煎海鱺魚、花椰菜、豆豉、檸檬蒜香湯」、「墨西哥脆皮雞胸、檸檬洋芋、 綠橄欖」與、「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司（套餐加價1280元）」四選項。

其中「嫩煎海鱺魚、花椰菜、豆豉、檸檬蒜香湯」選用肉質細緻的海鱺魚，搭配檸檬蒜香湯，酸香爽口、蒜氣柔和，恰如其分地平衡魚肉油脂；「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司」肉質鮮嫩飽滿，搭配菠菜燉飯，融合康堤起司的鹹香厚韻，濃郁中帶有蔬菜的輕盈平衡。

甜點「草莓千層酥、優格冰淇淋」層層酥脆千層中，夾入黃金比例調製的卡士達內餡，新鮮草莓點綴其中，佐以優格冰淇淋，清新柔和。「巧克力慕絲、蜂蜜檸檬雪酪」巧克力融合馬斯卡彭，口感細緻柔順，佐以蜂蜜檸檬雪酪，與巧克力的厚實形成鮮明對比，為甜點增添優雅尾韻。