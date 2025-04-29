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母親節請媽媽吃Tiffany！星級套餐限定登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Tiffany & Co.蒂芙尼亞洲首間Blue Box Café，位於信義區A9。圖／Blue Box Café Taipei提供
Tiffany & Co.蒂芙尼亞洲首間Blue Box Café，位於信義區A9。圖／Blue Box Café Taipei提供

迎接母親節到來，米其林星廚林明健（Chef Kin）為Tiffany & Co.蒂芙尼亞洲首間Blue Box Café，悉心打造母親節限定套餐，選用當令食材，以細膩手法詮釋節慶餐桌的優雅與儀式感，於5月9日至11日限期三天，供應每套2,480元起＋10%的尊寵饗宴。

套餐的前菜、主菜與甜點皆可依喜好挑選，設計出四款前菜、一款湯品、四款主菜與兩款甜點選項，展現風味層次與精緻擺盤。前菜有「布拉塔起司、桃子、季節時蔬沙拉」、「普羅旺斯蝸牛塔、茄子泥、帕瑪森起司」、「香煎干貝、甜豆、巴斯克燉甜椒、蒔蘿」與「香煎胭脂蝦、鳳梨莎莎醬、藜麥、芝麻葉（套餐加價180元）」四選項。

其中「普羅旺斯蝸牛塔、茄子泥、帕瑪森起司」靈感源自法國經典田螺料理，以雲吞皮製作酥脆塔殼，承載番茄與香菇燉煮的田螺餡，佐以煙燻茄子泥增添深度；「香煎胭脂蝦、鳳梨莎莎醬、藜麥、芝麻葉」搭配酸甜平衡的鳳梨莎莎，帶出果香與清爽酸度，搭佐藜麥增添咀嚼感，芝麻葉微辛提香，整體清新明亮、層次分明。

湯品「雞肉澄清湯、餃子三重奏、剝皮辣椒」搭配三款手工餃子，內餡為剝皮辣椒雞肉丸，溫潤中透出辛香。餃子皮以大頭菜、雲吞皮與甜菜根製成，色澤繽紛、口感各異，淋上清透細緻的法式澄清雞湯，溫潤暖心。

主菜則有「蔬菜義大利餃、玉米、羅勒」、「嫩煎海鱺魚、花椰菜、豆豉、檸檬蒜香湯」、「墨西哥脆皮雞胸、檸檬洋芋、 綠橄欖」與、「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司（套餐加價1280元）」四選項。

其中「嫩煎海鱺魚、花椰菜、豆豉、檸檬蒜香湯」選用肉質細緻的海鱺魚，搭配檸檬蒜香湯，酸香爽口、蒜氣柔和，恰如其分地平衡魚肉油脂；「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司」肉質鮮嫩飽滿，搭配菠菜燉飯，融合康堤起司的鹹香厚韻，濃郁中帶有蔬菜的輕盈平衡。

甜點「草莓千層酥、優格冰淇淋」層層酥脆千層中，夾入黃金比例調製的卡士達內餡，新鮮草莓點綴其中，佐以優格冰淇淋，清新柔和。「巧克力慕絲、蜂蜜檸檬雪酪」巧克力融合馬斯卡彭，口感細緻柔順，佐以蜂蜜檸檬雪酪，與巧克力的厚實形成鮮明對比，為甜點增添優雅尾韻。

Blue Box Café Taipei母親節限定套餐即日起開放預訂，座位有限，建議提前預約。店家保有活動內容更改或終止權利。

Blue Box Café Taipei的設計靈感，傳承自紐約The Landmark旗艦店Blue Box Café。圖／Blue Box Café Taipei提供
Blue Box Café Taipei的設計靈感，傳承自紐約The Landmark旗艦店Blue Box Café。圖／Blue Box Café Taipei提供
「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司」（右）肉質鮮嫩飽滿，搭配菠菜燉飯。圖／Blue Box Café Taipei提供
「緬因龍蝦、菠菜燉飯、康堤起司」（右）肉質鮮嫩飽滿，搭配菠菜燉飯。圖／Blue Box Café Taipei提供
米其林星廚林明健（Chef Kin）為Blue Box Café Taipei悉心打造母親節限定套餐。圖／Blue Box Café Taipei提供
米其林星廚林明健（Chef Kin）為Blue Box Café Taipei悉心打造母親節限定套餐。圖／Blue Box Café Taipei提供

套餐 母親節 起司

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