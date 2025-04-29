「金豬食堂」5月13日正式開幕！首創「這類人」搶先預訂

連續7年榮獲首爾《米其林指南》必比登推介，並於2025年入選「50 Best Discovery」餐廳榜單的韓國燒肉名店「金豬食堂Gold Pig」，全球首間海外分店正式插旗台北中山區，預計5月13日正式開幕。

位於首爾的「金豬食堂」，乃是首爾知名的韓式燒肉店，包括GD、BTS、朴寶劍、IU、aespa、SEVENTEEN等明星均是座上嘉賓。即將開幕的台北店，店址鄰近捷運中山站，儘管尚未開幕，但在4月26日深夜就已被粉絲直擊Super Junior成員利特、銀赫前往餐廳用餐。