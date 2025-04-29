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「金豬食堂」5月13日正式開幕！首創「這類人」搶先預訂

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「金豬食堂Gold Pig」預計5月13日正式開幕。圖／金豬食堂提供
「金豬食堂Gold Pig」預計5月13日正式開幕。圖／金豬食堂提供

連續7年榮獲首爾《米其林指南》必比登推介，並於2025年入選「50 Best Discovery」餐廳榜單的韓國燒肉名店「金食堂Gold Pig」，全球首間海外分店正式插旗台北中山區，預計5月13日正式開幕。

位於首爾的「金豬食堂」，乃是首爾知名的韓式燒肉店，包括GD、BTS、朴寶劍、IU、aespa、SEVENTEEN等明星均是座上嘉賓。即將開幕的台北店，店址鄰近捷運中山站，儘管尚未開幕，但在4月26日深夜就已被粉絲直擊Super Junior成員利特、銀赫前往餐廳用餐。

過去首爾的金豬食堂不提供訂位服務，均需在現場抽號等候。此次台灣店首度提供預約機制，並攜手國泰世華銀行，推出限量搶訂服務。首月開放國泰世華卡友專屬線上優先訂位，時間為5月5日至5月31日，可為台灣市場帶來更便捷的選擇。

「金豬食堂Gold Pig」將由日韓燒肉職人坐鎮。圖／金豬食堂提供
「金豬食堂Gold Pig」將由日韓燒肉職人坐鎮。圖／金豬食堂提供

餐廳 首爾

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