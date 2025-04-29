寶格麗獻愛給母親 番紅花橘色緞帶繫起親情

2025年母親節，寶格麗以代表羅馬陽光的品牌番紅花橘色緞帶串起美好祝福與滿懷感謝，獻上經典系列，頌揚母親偉大且無私的愛。

寶格麗緞帶簇擁著Divas' Dream珠寶的歡欣精髓，以兩款色調繽紛的項鍊點亮了精緻的經典造型，鑲嵌優雅的珍珠母貝與鮮明的紅玉髓。B.zero1系列中Bvlgari Bvlgari項鍊，以純粹洗鍊的設計，用經典的線條呼應母親堅毅且溫柔的愛。不論是現代感的Serpenti Viper纏繞式手環與戒指，或是柔軟的Serpenti Tubogas腕表，經典的蛇形珠寶Serpenti系列，是慶祝成長、轉變，以及茁壯中汲取豐沛力量的完美禮物。