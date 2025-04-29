快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

聽新聞
0:00 / 0:00

寶格麗獻愛給母親 番紅花橘色緞帶繫起親情

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Serpenti Viper系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Serpenti Viper系列珠寶。圖／寶格麗提供

2025年母親節，寶格麗以代表羅馬陽光的品牌番紅花橘色緞帶串起美好祝福與滿懷感謝，獻上經典系列，頌揚母親偉大且無私的愛。

寶格麗緞帶簇擁著Divas' Dream珠寶的歡欣精髓，以兩款色調繽紛的項鍊點亮了精緻的經典造型，鑲嵌優雅的珍珠母貝與鮮明的紅玉髓。B.zero1系列中Bvlgari Bvlgari項鍊，以純粹洗鍊的設計，用經典的線條呼應母親堅毅且溫柔的愛。不論是現代感的Serpenti Viper纏繞式手環與戒指，或是柔軟的Serpenti Tubogas腕表，經典的蛇形珠寶Serpenti系列，是慶祝成長、轉變，以及茁壯中汲取豐沛力量的完美禮物。

由品牌皮件與配件創意總監Mary Katrantzou所操刀設計的Calla系列包款，散發優雅又自然的羅馬風格，是功能性、洗鍊典雅與經典細節的融合體，搭配金屬的Serpenti手提把，為整體增添奢華風采，是舒適優雅的體面首選。

BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Serpenti Tubogas系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Serpenti Tubogas系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST祖母綠色小牛皮肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER EAST-WEST祖母綠色小牛皮肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE DUO珍珠白色小牛皮托特包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTINE DUO珍珠白色小牛皮托特包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Divas' Dream系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Divas' Dream系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1白K金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1白K金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Bvlgari Bvlgari系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Bvlgari Bvlgari系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金手環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS精鋼單圈腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS精鋼單圈腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI黃K金鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI黃K金鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA鑽石白色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA鑽石白色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1玫瑰金三環戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1玫瑰金三環戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Bvlgari Bvlgari系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選Bvlgari Bvlgari系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白K金戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白K金戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI BULGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI BULGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選B.zero1系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2025母親節獻禮臻選B.zero1系列珠寶。圖／寶格麗提供

母親節 羅馬

延伸閱讀

安雅泰勒喬伊攜老公仙氣亮相紐約 變形女穿透視裝搶鏡

夏天到！仙女宋慧喬、SKZ方燦當FENDI大使搶先新裝上身

這仙氣太逼人了！宋慧喬現身珠寶活動狀態超絕

林心如「一棟房子加裝潢」上身 站台MIKIMOTO珠寶展

相關新聞

母親節請媽媽吃Tiffany！星級套餐限定登場

迎接母親節到來，米其林星廚林明健（Chef Kin）為Tiffany & Co.蒂芙尼亞洲首間Blue Box Café...

「金豬食堂」5月13日正式開幕！首創「這類人」搶先預訂

連續7年榮獲首爾《米其林指南》必比登推介，並於2025年入選「50 Best Discovery」餐廳榜單的韓國燒肉名店...

寶格麗獻愛給母親 番紅花橘色緞帶繫起親情

2025年母親節，寶格麗以代表羅馬陽光的品牌番紅花橘色緞帶串起美好祝福與滿懷感謝，獻上經典系列，頌揚母親偉大且無私的愛。

新光三越端午名店粽一次滿足 集結日本名舖輕鬆買

迎接端午自用、送禮需求，新光三越今年端午推出多達201款陣容，並與其他通路做出區隔，有3成獨家及6成初登場禮盒。粽禮推出...

厚切牛肉三明治、湯頭7選2！小福利鍋物升級 698開吃

饗賓集團旗下的鍋物Buffet「小福利麻辣鍋」，今夏重新調整價格與菜單內容，最低698元開吃。除了湯頭新增3種口味，另外...

肉量提昇67%！樂雅樂「牛排免費升級」還能飲料喝到飽

連鎖日式餐廳「樂雅樂」為慶祝34週年，自即日起至6月8日舉行週年感謝祭活動，每週三、週四點購指定沙朗牛排料理，可享「牛排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。