新光三越端午名店粽一次滿足 集結日本名舖輕鬆買

迎接端午自用、送禮需求，新光三越今年端午推出多達201款陣容，並與其他通路做出區隔，有3成獨家及6成初登場禮盒。粽禮推出「台灣500盤名店特製粽」3家名店粽一次滿足，另同步集結4大星級名店、台灣老字號經典等。日本伴手禮更是新光三越強項，各式日本熱賣伴手禮，以及日本百年老店精緻伴手禮，在新光三越通通買得到，5月2日起新光三越全台各店、新光三越App、skm online同步展開預購。

節慶禮品手冊各大通路都在做，但新光三越禮品手冊靠著商品差異化、精緻化做出區隔。新光三越與日本夥伴伊勢丹百貨合作，伊勢丹提供日本熱銷伴手禮品項與新光三越資訊共享，並協助採購。

打開今年端午禮品手冊，費南雪銷量全球第一的Henri Charpentier、東京近百年西點名店RUYSDAEL、2025上半年熱銷破萬盒費南雪的Butter butler、長年攻占禮品暢銷榜的小倉山莊、日本金澤必買兩大名菓金澤萬久與烏雞庵等，同時更首度網羅3大日本百年老店人氣甜品初登場，包括：日本關西和菓子老舖中島大祥堂旗下品牌Hitotoe、以紅豆羊羹聞名的日本百年紅豆專家－井村屋、東京昭和時代喫茶鋪代表－但馬屋咖啡店等，通通在台灣就可以零時差、零距離買到。

Butter butler費南雪8入禮盒，700元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供 Henri Charpentier夾心餅乾綜合款16入禮盒，1,068元（初登場）。圖／新光三越提供 Hitotoe吉野葛餅6入禮盒，699元（初登場）。圖／新光三越提供 VOILÀB璀璨夏日達克瓦茲5入珠寶盒，1,680元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供

粽子選材也別出心裁，新光三越獨家攜手3家榮獲2024年「500盤」推薦餐廳－連續五年榮獲米其林推薦入選餐廳的膳馨、有米其林星級主廚加持的漢來、老字號湘菜名店彭園，三大名店首度聯手推出全台限量1,000組的「台灣500盤名店特製粽」。

台灣500盤名店特製粽，990元，（獨家，全台限量1,000組）。圖／新光三越提供

同步網羅4款星級名店粽禮，從連續四年獲米其林一星的「台北美福大飯店美福海味雙饗粽禮」、連續三年入選必比登推薦的「老新台菜粽意你禮盒」、蟬聯四年米其林一星的「富錦樹台菜香檳 星級珍鮑干貝粽禮盒」，到四度蟬聯米其林綠星的「陽明春天嚴選素粽禮盒」。此外，今年適逢「閏六月」，民俗中亦有「吃豬腳保平安、增福壽」的吉祥意涵，因此新光三越更特別精選高雄在地知名宴會廳麗尊酒店、AI教父也愛的五燈獎豬腳等4款人氣品牌豬腳禮盒，提供民眾選購。

台北美福大飯店美福海味雙饗粽禮999元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供 老新台菜粽意你禮盒，1,580元（初登場）。圖／新光三越提供 五燈獎豬腳富貴豬腳禮盒，625元。圖／新光三越提供

不只如此，也嚴選多款季節限定的台灣在地果物禮盒，有曾獲神農獎肯定的嘉義民雄 阿美玉蘭花鳳梨禮盒」、選用外銷日本等級的屏東枋山「盧家愛文芒果禮盒」等多家小農季節果物，也特別邀請台灣咖啡界「調咖師」林東源精選「GABEE.端午節冠軍鑽石濾掛咖啡包禮盒」。

但馬屋三種經典濾掛咖啡禮盒，1,280元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供

新光三越指出，去年端午客單平均為1,200元至1,300元，今年預計可上升至1500元，預計整檔業績可達6,300萬，較去年5,500萬業績成長15%。