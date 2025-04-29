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厚切牛肉三明治、湯頭7選2！小福利鍋物升級 698開吃
饗賓集團旗下的鍋物Buffet「小福利麻辣鍋」，今夏重新調整價格與菜單內容，最低698元開吃。除了湯頭新增3種口味，另外自助餐檯也推出「現炸厚切牛肉三明治」、「功夫酸菜魚」等菜色，活動期間加價268元，還可享「極選活凍岩龍蝦」一隻。
「小福利麻辣鍋」目前全台共有4間門市，包括中和環球購物中心、新店小碧潭京站、桃園中茂新天地及竹北遠東百貨店，提供特色鍋物與自助百匯。此次小福利於餐檯推出全新「現炸厚切牛肉三明治」，以每天新鮮製作的美國牛肉漢堡排，搭配台灣人氣花生醬，製作出厚約50元硬幣高度的超厚三明治，滋味濃郁鹹香；同樣新登場的「功夫酸菜魚」則是將魚肉搭配豐富配料與藤椒油提香，香麻帶勁。
至於「泰式酸辣海鮮沙拉」以酸甜泰式沙拉醬拌入鮮蝦、小章魚及軟絲等海味，清爽開胃。另外也吃得到無骨雞腿鹹酥雞、炸蝦天婦羅、炙燒握壽司、和牛滿腹咖哩飯等多樣餐點。「小福利麻辣鍋」本次也將湯底由4選2，新增為7選2，新增「川香麻奶」、「剝皮辣椒」及「濃醇牛奶」，各有不同特色。
小福利麻辣鍋自4月23日起調整餐期與價格，原本分為798、898、998等三種價位。全新方案中，平日全時段與假日下午餐698元起，可品嚐「經典澎湃」套餐，能享用現切肉品、海鮮，以及150種品項的自助餐檯；升級898元「頂級和牛」套餐，則可額外品嚐澳洲和牛、澳洲安格斯黑牛、野生草蝦、東石鮮蚵；升級998元「豪華海陸」套餐，則可再擁有美國無骨牛小排(肩)、天使紅蝦等海陸組合。4月30日至6月22日期間，凡內用即可以268元加購「極選活凍岩龍蝦」一隻，售完為止。
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