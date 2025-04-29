厚切牛肉三明治、湯頭7選2！小福利鍋物升級 698開吃

饗賓集團旗下的鍋物Buffet「小福利麻辣鍋」，今夏重新調整價格與菜單內容，最低698元開吃。除了湯頭新增3種口味，另外自助餐檯也推出「現炸厚切牛肉三明治」、「功夫酸菜魚」等菜色，活動期間加價268元，還可享「極選活凍岩龍蝦」一隻。

「小福利麻辣鍋」目前全台共有4間門市，包括中和環球購物中心、新店小碧潭京站、桃園中茂新天地及竹北遠東百貨店，提供特色鍋物與自助百匯。此次小福利於餐檯推出全新「現炸厚切牛肉三明治」，以每天新鮮製作的美國牛肉漢堡排，搭配台灣人氣花生醬，製作出厚約50元硬幣高度的超厚三明治，滋味濃郁鹹香；同樣新登場的「功夫酸菜魚」則是將魚肉搭配豐富配料與藤椒油提香，香麻帶勁。

至於「泰式酸辣海鮮沙拉」以酸甜泰式沙拉醬拌入鮮蝦、小章魚及軟絲等海味，清爽開胃。另外也吃得到無骨雞腿鹹酥雞、炸蝦天婦羅、炙燒握壽司、和牛滿腹咖哩飯等多樣餐點。「小福利麻辣鍋」本次也將湯底由4選2，新增為7選2，新增「川香麻奶」、「剝皮辣椒」及「濃醇牛奶」，各有不同特色。