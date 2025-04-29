肉量提昇67%！樂雅樂「牛排免費升級」還能飲料喝到飽
連鎖日式餐廳「樂雅樂」為慶祝34週年，自即日起至6月8日舉行週年感謝祭活動，每週三、週四點購指定沙朗牛排料理，可享「牛排份量免費升級」，最多增加67%。另外部份店舖也全新升級「飲品自助吧」，讓民眾可以盡興享受飲品。
樂雅樂所推出的「蔥鹽燒牛排御膳」，標榜嚴選原塊沙朗牛排炙燒後搭配特製日式蔥鹽醬，口感鹹香回甘。除了主食以外，御膳並附搭炸魚炸蝦沙拉、福神漬與味噌湯，每套460元。活動期間每週三持活動圖片並點購「蔥鹽燒牛排御膳」，牛排份量可免費從120g升級至180g，份量提昇50%。針對每週四時段，則推出「沙朗牛排炸魚鮮蔬拼盤」升級優惠，每套內含沙朗牛排、蒜味雞腿排、酥炸魚塊等3種肉品，每份580元。活動期間每週四持活動圖片並點購「沙朗牛排炸魚鮮蔬拼盤」，牛排份量可由6盎司免費升級10盎司，份量提昇67%。（勞動節適用）
樂雅樂也宣佈，今年部份門市已經正式導入飲品自助吧，提供多款冷熱飲品、風味茶、咖啡飲等選擇，凡點購主餐即可享有飲品暢飲服務，讓民眾從主餐到飲品都能一次滿足。
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