「蟹蟹」媽媽 麻辣人家推出肥蟹甜甜價、肉盤買一贈一

又到了慈恩月、感謝季，位於中國醫藥大學附近、中部知名的「麻辣人家」，今年母親節特別推出「蟹蟹」媽媽專案，每隻重逾5兩、近海捕獲的野生三點蟹特惠價只要250元，以及內用肉盤買一贈一優惠、外帶豪華四人餐則加贈一隻三點蟹，無論是內用或外帶，都可以感受到超值美味。

麻辣人家是在地經營十多年的品牌鍋物店，雖然位於隱密巷弄內，卻深獲國際知名大導演李安及多位藝人喜愛，美味歷久不衰。

有客人說，最好吃的酸菜白肉鍋在麻辣人家；也有客人說，麻辣人家的酸菜白肉鍋，被麻辣鍋耽誤了。

麻辣人家的酸白菜是採用大個頭、新鮮的大白菜，置於地下室發酵25天，色澤呈鮮黃色，又被稱黃金酸白菜。湯底則是以扁魚、冬蝦加上排骨熬煮而成，出鍋前再加入切成細絲的酸菜以及蛤蜊提鮮，喝起來酸香甘鹹，十分開胃。

與酸白菜鍋最速配的食材，除了五花、蛤蜊外，很多人不知道，添加螃蟹、冬粉等配料，滋味更是迷人。因此今年母親節，麻辣人家特別找到宜蘭大溪漁港野生三點蟹直送，搭配適合大白菜食材，蛤蜊、五花肉、手工豆皮等，推出母親節專案內用、外帶酸白菜鍋，希望帶給媽媽們不一樣的鮮香滋味。

此外，屹立多年的招牌麻辣鍋也是來店必嚐，店家表示：四川花椒中以紫紅色的梅花椒品質最佳，香氣最馥郁且麻度最強，再來才是大紅袍。

麻辣人家的麻辣鍋湯底就是以四川進口的梅花椒搭配中醫師調配的20多種中藥材、辣椒等，再加上大骨高湯熬煮數小時，起鍋後還需加入特調辣豆瓣醬調製，做工可說十分繁複，但也因此成就這濃郁且香辣夠勁的美妙滋味。

麻辣人家的「蟹蟹媽媽」，野生三點大肥蟹一隻250元、二隻380元，肉盤買一贈一、外帶豪華四人餐原價2,905元，外帶特惠2,700元，再送一隻三點蟹。專案即日起至5月底止，業者說，寵愛媽咪就要趁現在。