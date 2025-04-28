「蟹蟹」媽媽 麻辣人家推出肥蟹甜甜價、肉盤買一贈一

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中部知名的「麻辣人家」，今年母親節特別推出「蟹蟹」媽媽專案。業者提供
中部知名的「麻辣人家」，今年母親節特別推出「蟹蟹」媽媽專案。業者提供

又到了慈恩月、感謝季，位於中國醫藥大學附近、中部知名的「麻辣人家」，今年母親節特別推出「蟹蟹」媽媽專案，每隻重逾5兩、近海捕獲的野生三點蟹特惠價只要250元，以及內用肉盤買一贈一優惠、外帶豪華四人餐則加贈一隻三點蟹，無論是內用或外帶，都可以感受到超值美味。

麻辣人家是在地經營十多年的品牌鍋物店，雖然位於隱密巷弄內，卻深獲國際知名大導演李安及多位藝人喜愛，美味歷久不衰。

有客人說，最好吃的酸菜白肉鍋在麻辣人家；也有客人說，麻辣人家的酸菜白肉鍋，被麻辣鍋耽誤了。

麻辣人家的酸白菜是採用大個頭、新鮮的大白菜，置於地下室發酵25天，色澤呈鮮黃色，又被稱黃金酸白菜。湯底則是以扁魚、冬蝦加上排骨熬煮而成，出鍋前再加入切成細絲的酸菜以及蛤蜊提鮮，喝起來酸香甘鹹，十分開胃。

與酸白菜鍋最速配的食材，除了五花、蛤蜊外，很多人不知道，添加螃蟹、冬粉等配料，滋味更是迷人。因此今年母親節，麻辣人家特別找到宜蘭大溪漁港野生三點蟹直送，搭配適合大白菜食材，蛤蜊、五花肉、手工豆皮等，推出母親節專案內用、外帶酸白菜鍋，希望帶給媽媽們不一樣的鮮香滋味。

此外，屹立多年的招牌麻辣鍋也是來店必嚐，店家表示：四川花椒中以紫紅色的梅花椒品質最佳，香氣最馥郁且麻度最強，再來才是大紅袍。

麻辣人家的麻辣鍋湯底就是以四川進口的梅花椒搭配中醫師調配的20多種中藥材、辣椒等，再加上大骨高湯熬煮數小時，起鍋後還需加入特調辣豆瓣醬調製，做工可說十分繁複，但也因此成就這濃郁且香辣夠勁的美妙滋味。

麻辣人家的「蟹蟹媽媽」，野生三點大肥蟹一隻250元、二隻380元，肉盤買一贈一、外帶豪華四人餐原價2,905元，外帶特惠2,700元，再送一隻三點蟹。專案即日起至5月底止，業者說，寵愛媽咪就要趁現在。

母親節 蛤蜊

延伸閱讀

慶祝母親節 高雄業者推出1元高麗菜吸引搶購

五一勞動節也推母親節優惠 麗寶OUTLET服飾最低1折起

BELLAVITA中庭咖啡館變身 粉紅拱門咖啡期間限定展開

巴斯克米蛋糕買5送1！3間「母親節限定甜點」傳情意

相關新聞

「蟹蟹」媽媽 麻辣人家推出肥蟹甜甜價、肉盤買一贈一

又到了慈恩月、感謝季，位於中國醫藥大學附近、中部知名的「麻辣人家」，今年母親節特別推出「蟹蟹」媽媽專案，每隻重逾5兩、近...

不二糕餅攜手魚刺人雞蛋糕 推出跨世代創意台灣味糕點

一場顛覆台灣味糕點的跨域創作正式展開！台中排隊名店不二糕餅，與超人氣台灣雞蛋糕品牌魚刺人雞蛋糕強手聯名，不二糕餅將魚刺人...

台中勤美洲際酒店母親節獻禮 與她共享專屬主場時光

5月是柔情盛放的季節。台中勤美洲際酒店今年母親節首度推出「寵愛母親節」系列活動，5月1日至5月18日期間，四大主題餐廳都...

你喝過嗎？6、7年級生的回憶「蛋蜜汁」限時復活了

曾經在70、80年代流行的「蛋蜜汁」回來了！台北開業至今已有70年歷史的最老牌蛋行「協興蛋業」，今夏與台北手寫風飲料、位...

7-ELEVEN寶可夢聯名「香檳葡萄」霜淇淋來了！角色貼紙、遊戲卡匣免費送

寶可夢粉絲準備衝了！7-ELEVEN再度攜手「寶可夢」跨界合作推出一系列限定商品，從思樂冰、雪淋霜霜淇淋到CITY TE...

安雅泰勒喬伊攜老公仙氣亮相紐約 變形女穿透視裝搶鏡

源自紐約的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）上周於紐約發表全新Blue Book 2025...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。