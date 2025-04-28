不二糕餅攜手魚刺人雞蛋糕 推出跨世代創意台灣味糕點

一場顛覆台灣味糕點的跨域創作正式展開！台中排隊名店不二糕餅，與超人氣台灣雞蛋糕品牌魚刺人雞蛋糕強手聯名，不二糕餅將魚刺人雞蛋糕大人氣「阿薩姆卡士達」口味創新推出「阿薩姆福令卡」；魚刺人雞蛋糕則是把不二糕餅最強靈魂武器「蛋黃酥」，包進熱騰騰雞蛋糕中，推出「蛋黃酥雞蛋糕」。

不二糕餅聯手魚刺人雞蛋糕，開啟新一代的台灣古早味任意門。業者強調，這是一場「細膩風味x街頭食感」的跨域創作，用最自由的甜點語言，為舌尖叛逆一次。

不二糕餅將魚刺人雞蛋糕大人氣口味阿薩姆卡士達創新研發，選用台灣特級茶葉溫浸浸泡24小時慢萃，提取飽滿茶韻的琥珀茶湯，搭配天然砂糖柔和甘甜，再與法國頂級發酵奶油絲滑奶香交融，一口咬下，香氣、茶感與奶香完美交織，濃郁不膩口。

不二糕餅表示，這次為這份甜點，穿上一套極具跳躍感的幾何包裝，是腦海裡拼接的快樂記憶，也是奶茶福令卡在舌尖跳躍的感動，每一塊拼接都讓味蕾與記憶的碰撞更具象。

不二糕餅「阿薩姆福令卡」4月28日至5月25日在不二糕餅台中門市、購物官網期間限定限量販售，檔期時間來台中門市還有「骰人有骰福」丟骰子活動，加購阿薩姆福令卡最高可現折30元。

魚刺人雞蛋糕「蛋黃酥雞蛋糕」，由不二職人將鹹蛋黃揉碎後，再用風味細膩的紅豆沙包裹起來，交付魚刺人共同製作，把不二經典滋味塞進雞蛋糕裡，加上魚刺人特製卡士達內餡，一口咬下，鹹香流沙感瞬間爆出，翻玩台灣古早味雞蛋糕。

還有清新優雅的「檸月酥雞蛋糕」，鬆軟雞蛋糕裡散發著檸檬皮清香的爆漿感，輕盈美味。魚刺人雞蛋糕「蛋黃酥雞蛋糕」與「檸月酥雞蛋糕」於即日起至5月25日，在魚刺人雞蛋糕全台門市都可以買到。

睽違一年，不二糕餅又將在遠百信義A13快閃櫃與餅粉相見。5月2日至5月23日，不二糕餅x魚刺人雞蛋糕「阿薩姆福令卡」在遠百信義A13快閃櫃也買得到，快閃期間於現場加不二糕餅官方LINE即可現折30元，加碼再送200購物金。

此外，快閃櫃開賣首三日（5月2日至5月4日）每日限量100顆阿薩姆福令卡免費送，想要嚐鮮的餅粉千萬別錯過。