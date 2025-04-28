台中勤美洲際酒店母親節獻禮 與她共享專屬主場時光

5月是柔情盛放的季節。台中勤美洲際酒店今年母親節首度推出「寵愛母親節」系列活動，5月1日至5月18日期間，四大主題餐廳都有母親節限定餐飲體驗，從義式風格、粵式匠藝、頂級鍋物到法式午茶，每一刻都為母親量身打造。業者強調，這不只是一次用餐，更是一場屬於從容優雅的女主角，獻給每位母親的美好時光。

台中勤美洲際酒店表示，在草悟道綠意流動的長廊旁，IL LIMONE沐檸以一場時尚 × 從容 × 豐盛不張揚的餐桌哲學，款待每位母親的優雅節日。自5月1日至5月18日止，推出義式半自助饗宴「義遊味盡・無限悠嚐」，以主廚現點主菜搭配前菜與甜點無限享用，讓整場用餐節奏於從容中展開，細緻、輕柔卻充滿心意。

賓客可自在取用各式義式冷盤、沙拉與甜點，包括經典提拉米蘇、檸檬塔與義式奶酪等，而主菜則由主廚現場製作、專人上桌，將一頓餐食升華為屬於母親的優雅饗宴。

采月鍋品以一席「淮山養生雞湯」為節氣定調，將廣東湯藝與山海滋味巧妙融合，推出雙人限定套餐。湯底以慢火細燉的雞湯為基礎，湯色澄澈、風味醇厚，入口即暖。

前菜以伊比利風乾火腿捲與甜蜜銀耳露輕盈開場，主菜匯聚了美國極黑牛翼板與伊比利梅花豬，肉香細膩、口感滑順，並搭配虎蝦、松葉蟹鉗、干貝、鮭魚、北寄貝等豐盛海味，豐腴又不失清爽。隨後由鮭魚卵炊飯與季節水果溫和收尾，讓味蕾回歸平衡。

最後以節慶限定甜點「玫瑰之愛」作結，香草杏仁與白巧克力慕斯交織出柔美層次，為整桌佳餚畫下詩意的甜點句點。此份饗宴亦可升級搭配日本A5和牛、澎湖鮮魚、南非鮑魚等豪華食材，將每一次涮煮都化作獻給母親的細膩心意與無聲感謝。

今年母親節，明娟樓推出結合傳統粵菜精髓與當代演繹的匠心節慶套餐，以滋養、尊寵、層次豐富為出發點，獻給最值得被珍視的她。套餐設計如詩如畫，由「洲際迎賓蝶舞四品」揭開序幕，包含魚子醬脆皮乳豬、金蝦球、松露鮑魚與女皇蘆筍，開啟風味序章。

主菜接續以松露燕窩焗龍蝦佐南瓜醬展現華麗香氣，再以花膠海底椰燉土雞湯暖心續章。隨後端上的蠔皇鵝掌海參冬菇湯汁濃郁、膠質豐潤，紹興蛋白清蒸東星斑則展現細膩魚質與酒香交融的滑順口感，而宮崎A5和牛佐陳醋醬則將餐桌推向高峰，柔嫩油花與微酸收尾相得益彰。

點心部分則有海膽鮮蝦餃與杏仁松露酥點細膩收尾，最後以雪蛤桂花南瓜露作為甜品，養顏潤心，畫龍點睛。每一道料理皆由主廚團隊以母親節為靈感精心研製，展現粵菜在當代高端餐桌上的文化與情感，為母親的榮耀時刻獻上細緻且感動的美味祝福。

在節慶午後時光裡，葉與藤推出每日限時供應的母親節下午茶套餐，三層架鹹甜點包含蒔蘿鮮蝦捲、帕瑪火腿佛卡夏、櫛瓜雞肉慕斯捲等風味鹹品，甜點選項則有茴香檸檬慕斯、芒果百香果泡芙、抹茶可麗露等多重層次驚喜。

另有桌邊蛋糕推車巡禮呈上蜂蜜芒果千層、檸檬塔與巧克力杯子蛋糕等經典糕點，增添儀式感。

母親節限定蛋糕「玫瑰之愛」，以香草杏仁與白巧克力慕斯層層堆疊，手工塑型成一朵優雅盛開的紅玫瑰，外型宛如花朵凝結於剎那的永恆，內裡口感綿密、香氣馥郁，象徵母親的溫柔與堅韌。