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你喝過嗎？6、7年級生的回憶「蛋蜜汁」限時復活了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「協興蛋業」攜手「Tree.DA²茶飲」聯手，復刻經典飲品「蛋蜜汁」。圖／協興蛋業提供
「協興蛋業」攜手「Tree.DA²茶飲」聯手，復刻經典飲品「蛋蜜汁」。圖／協興蛋業提供

曾經在70、80年代流行的「蛋蜜汁」回來了！台北開業至今已有70年歷史的最老牌蛋行「協興蛋業」，今夏與台北手寫風飲料、位於台北萬華區的「Tree.DA²茶飲」聯手復刻經典飲品「蛋蜜汁」，將於5月3日起限時開賣。另外「萬波島嶼紅茶」推出「金鑽杏仁露」與「金鑽鳳梨綠」兩款全新組合，還有「杏花雨露」回歸登場。至於「貳虎」推出限定優惠，凡出示睡眠紀錄，睡眠時間超過7小時者，可享套餐優惠價。

以獨特的風味獲得許多消費者喜愛的「蛋蜜汁」，最大的特色就是在飲品中加入生蛋。但也因生蛋因素，逐漸在泡沫紅茶店慢慢消失。協興蛋業今夏攜手Tree.DA²茶飲復刻推出「蛋蜜汁」。為了打破「生蛋不安全」的疑慮，協興蛋業特別選用新技術製成的「巴斯德殺菌蛋黃液」製作蛋蜜汁，不僅去除沙門氏菌與大腸桿菌群，還通過GHP與HACCP雙重食安規格。同時Tree.DA²將原料配方進行調整，加入蜂蜜、檸檬原汁、百香果醬，讓整體呈現酸甜並帶有蛋香尾韻，每杯售價109元。

「萬波島嶼紅茶」今夏推出鳳梨系列飲品，選用金鑽鳳梨與土鳳梨製成酸甜的鳳梨醬，打造「金鑽杏仁露」與「金鑽鳳梨綠」兩款全新組合。「金鑽杏仁露」將鳳梨與手工杏仁凍結合，具有杏仁的滑嫩清香與鳳梨的酸甜氣息，中杯65元、大杯75元；「金鑽鳳梨綠」則是將綠茶搭配鳳梨醬調和，兼具茶香與果酸甜香，亦可更換為紅茶、金萱、麗雅烏龍或鐵觀音，金鑽鳳梨綠中杯55元、大杯65元。

同時萬波「杏花雨露」本季也重新回歸市場，選用手工杏仁凍，搭配以天然冬瓜茶磚熬煮的冬瓜青茶，清爽甘甜，北部中杯50元、大杯60元；中南部中杯45元、大杯55元。5月1日至5月4日，以及5月9日至5月11日，凡現場購買鳳梨系列或杏花雨露，加5元即可獲得一份杏仁凍，每日限量100份；即日起至5月4日4於「你訂」線上平台購買任一鳳梨系列飲品，即贈10元折價券。

為了呼籲民眾好好睡一覺，「貳虎」推出5月限定優惠。凡在5月的週末與國定假日，出示手機睡眠紀錄（Apple健康App、Android 睡眠紀錄、智慧手環等），顯示睡滿7小時，即可以優惠價99元，購買原價115元的「找碴雞套餐」，每份內含虎標燕麥去骨雞排、虎標太妃紅，現省16元。

萬波推出古早味鳳梨系列飲品。圖／萬波提供
萬波推出古早味鳳梨系列飲品。圖／萬波提供

套餐 睡眠時間 鳳梨

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